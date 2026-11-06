El Pacto Histórico comenzó a definir su respuesta frente a las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro. Después de más de un día sin una postura colectiva, la bancada de mujeres publicó un comunicado en el que pidió escuchar las acusaciones, garantizar la protección de la denunciante y respetar la presunción de inocencia del expresidente.

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El pronunciamiento se conoció después de que el pódcast ‘Huevos Revueltos con Política’, de La Silla Vacía, expusiera las estrategias que distintos sectores cercanos al petrismo habían utilizado para responder al escándalo.

En ese espacio, el periodista Juan David Pérez explicó que la primera reacción fue el silencio. Según su reportería, varios congresistas evitaron pronunciarse.

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Uno de los episodios mencionados fue el del senador Iván Cepeda, quien se negó a responder preguntas sobre el video divulgado por Jiménez durante una rueda de prensa en el Congreso.

La segunda línea de defensa consistió en insistir en que el vínculo personal entre Petro y Jiménez pertenece a la intimidad del expresidente y que el video no demuestra, por sí solo, que hubiera contratos o pagos a cambio de favores sexuales.

La tercera fue presentar las denuncias como parte de una posible campaña política para afectar a Petro y desviar la atención de asuntos relacionados con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Este es análisis de La Silla:

El comunicado del Pacto: investigar, respetar la presunción de inocencia y evitar una cortina de humo

En su pronunciamiento, las mujeres de la bancada del Pacto Histórico afirmaron que “toda denuncia merece ser escuchada con respeto” y solicitaron a la Fiscalía y a la Unidad Nacional de Protección adoptar las medidas necesarias para que Jiménez pueda acudir a la justicia con garantías de seguridad.

Al mismo tiempo, insistieron en que debe respetarse la presunción de inocencia de Petro y que corresponde a las autoridades establecer si existieron responsabilidades.

La colectividad también retomó el argumento de la cortina de humo. En el comunicado manifestó su preocupación por que el caso desvíe la atención de asuntos que, a su juicio, requieren discusión pública, entre ellos la ley de rescate fiscal y la ley de sometimiento.

Otra de las posiciones expresadas fue el rechazo al uso político de las denuncias. El pronunciamiento se conoció en medio de los cuestionamientos de sectores de la derecha a las posturas feministas de dirigentes cercanas al petrismo.

De esta manera, el Pacto buscó fijar una posición que combina el llamado a investigar las acusaciones con la defensa del debido proceso del expresidente.

María José Pizarro respondió a los señalamientos sobre Deicy Jiménez

El caso también alcanzó a María José Pizarro, quien fue mencionada por Jiménez al hablar de los contratos que habría tenido en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista.

Este viernes, Pizarro se refirió públicamente a esa versión y negó que Jiménez hubiera trabajado en su UTL. Según explicó, la mujer fue contratista de la Vicepresidencia del Senado, cumplió con las labores asignadas y no tenía conocimiento de una relación íntima entre ella y Petro.

(Vea también: María José Pizarro se desligó de Deicy Jiménez y aseguró que no trabajó con ella en el Congreso)

La exsenadora también indicó que acataría las instrucciones del magistrado encargado del asunto y que evitaría referirse a los hechos y las pruebas para no afectar el proceso.

Por ahora, la posición del Pacto Histórico combina varias líneas: guardar silencio en un primer momento, defender la intimidad y la presunción de inocencia de Petro, cuestionar el trasfondo político de las denuncias y pedir que el caso no desplace otros debates nacionales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.