Alejandro Ordóñez, ministro del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se pronunció sobre las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y lanzó una fuerte crítica al expresidente.

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En entrevista con Semana, el funcionario fue consultado sobre el escándalo relacionado con la presunta existencia de una red de mujeres que, según el relato de Jiménez, habría prestado servicios sexuales a Petro a cambio de contratos con el Estado.

El ministro agregó que, a su juicio, el expresidente estaba haciendo “una pedagogía del mal ejemplo” y sostuvo que Colombia necesita una “restauración moral”.

“La hecatombe económica, social, política y moral ha llegado a tal punto que es menester una restauración moral”, manifestó durante la conversación con el medio.

Este es el momento de la declaraciónde Ordóñez:

El ministro vinculó el caso con la restauración moral que plantea De la Espriella

Ordóñez aprovechó su respuesta para respaldar el discurso del presidente Abelardo de la Espriella sobre la necesidad de recuperar principios y valores en el país.

“El presidente Abelardo de la Espriella lo ha dicho sin vergüenza, el presidente no tiene vergüenza de decir lo que piensa, de decir lo que hace, es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra”, afirmó.

Y agregó que, a su juicio, el país respaldó esa propuesta al elegir al actual mandatario: “Estamos ante una necesaria e inevitable restauración moral de la patria”.

Las declaraciones se conocen en medio de la controversia política y judicial que provocaron los señalamientos de Jiménez, quien aseguró que habría existido una relación entre favores sexuales y la asignación de contratos públicos durante el Gobierno anterior.

Polémicas y logros de Petro

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