Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Hitler Rousseau Chaverra Ovalle presenta su hoja de vida como aspirante al cargo de gerente general de la Imprenta Nacional, función actualmente encargada a Iván Rodrigo Rojas Arboleda, según lo registra la página de aspirantes de Presidencia. Chaverra venía desempeñándose como secretario general en el Ministerio del Interior, bajo la dirección del exministro Rodrigo Lara, lo que demuestra una trayectoria mantenida dentro de dicha cartera. Su retiro del Ministerio es reciente: la mañana de hoy presentó su declaración de conflicto de intereses sobre el cese en el cargo de secretario, y en la tarde, su perfil apareció postulado para asumir liderazgo en la Imprenta Nacional, una entidad actualmente envuelta en un complejo proceso judicial relacionado con el nuevo modelo de pasaportes implementado bajo el gobierno de Gustavo Petro. Esta postulación se presenta poco después de tensiones surgidas entre la Imprenta Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de la Moneda de Portugal, motivadas por un documento de aval al modelo de pasaportes ejecutado por la anterior administración.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo reseñado por El Espectador, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda presentaron un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para certificar el modelo de pasaportes defendido por el pasado Ejecutivo. Sin embargo, la Cancillería aportó un informe posterior, en el que afirma que el documento de Imprenta y Casa de la Moneda no contó con su aval. Incluso, Portugal sostuvo, a través de un informe conocido por el mismo medio, que el trabajo se desarrolló conjuntamente, pero que el Ministerio de Relaciones Exteriores optó por no firmarlo al final.

Por otra parte, el Ministerio del Interior ahora bajo el mando de Alejandro Ordóñez suma a María Lorena Cuellar como secretaria general. Cuellar ha ocupado cargos relevantes dentro del sector público: fue procuradora delegada para la contratación estatal y secretaria general de la Procuraduría General, experiencia coincidente con los años en los que Ordóñez lideró ese organismo. Más recientemente, trabajó como contratista en el Instituto de Desarrollo Urbano y en la Secretaría Jurídica Distrital.

La llegada de Ordóñez al Ministerio del Interior implica retos como impulsar una ley de ajuste fiscal con respaldo presidencial pero con panorama incierto de aprobación en el Congreso. Además, se enfrentará a decidir el futuro de iniciativas heredadas del exministro Lara, tales como la ley antimermelada y el estatuto antiterrorista, así como determinar la dirección del Plan Nacional de Desarrollo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es relevante el proceso judicial de la Imprenta Nacional sobre el modelo de pasaportes?

El proceso judicial que involucra a la Imprenta Nacional es importante porque la entidad se encuentra en el centro del debate sobre la legalidad y legitimidad del nuevo modelo de pasaportes introducido por la administración previa, con informes contradictorios entre instituciones estatales y entes internacionales, según información de El Espectador.

¿Qué antecedentes tiene María Lorena Cuellar en su trayectoria pública?

María Lorena Cuellar cuenta con experiencia relevante en el sector público, destacándose como procuradora delegada para la contratación estatal y secretaria general de la Procuraduría General, además de funciones en el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría Jurídica Distrital, según El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.