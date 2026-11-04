Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció oficialmente la llegada de Alejandro Ordóñez como nuevo ministro del Interior y designó a Viviane Morales en el cargo de alta comisionada para la paz. Estos cambios en el gabinete se producen después de la salida de Rodrigo Lara, quien debió abandonar su puesto por un error de trámite que afectó el Presupuesto General de 2027. En paralelo, la cartera de Educación quedó bajo la responsabilidad de Ilva Myriam Hoyos, marcando otros ajustes dentro de la administración actual, tal como informó Noticiero 90 Minutos.

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Con la posesión de Ordóñez, el Gobierno busca enfrentar un desafío importante: negociar en el Congreso la ley de ajuste fiscal. Esta iniciativa, que llega después de la reciente aprobación de la ley de sometimiento, pretende estabilizar las finanzas públicas. Sin embargo, la medida ha despertado preocupación en varios sectores debido a la posibilidad de que implique un aumento de impuestos sobre productos de la canasta familiar, una situación que impactaría directamente en la economía de muchos ciudadanos, de acuerdo con lo mencionado por Noticiero 90 Minutos.

La designación de Viviane Morales representa también un giro en la política de paz del Gobierno. Según información de la Casa de Nariño, bajo el liderazgo de Morales se dejará atrás la política de "paz total" que caracterizó el mandato anterior y se dará prioridad a la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación rigurosa de la ley de sometimiento. El Ejecutivo sostuvo que la verdadera paz debe basarse en la justicia, el cumplimiento estricto de la ley y la reparación efectiva a las víctimas.

Este nuevo enfoque tiene como objetivo consolidar la presencia del Estado en el territorio nacional y reforzar una agenda de corte conservador en los principales asuntos públicos. En este contexto, tanto la ciudadanía como los sectores productivos tendrán que estar atentos a los próximos debates parlamentarios, pues allí se definirá el alcance de estas políticas y sus posibles efectos sobre la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrenta Alejandro Ordóñez como ministro del Interior en la negociación de la ley de ajuste fiscal?

El reto principal para Alejandro Ordóñez será convencer al Congreso de aprobar la ley de ajuste fiscal, una norma pensada para dar estabilidad a las finanzas estatales tras la ley de sometimiento. Esto implica superar la desconfianza de diferentes sectores, que temen aumentos de impuestos en productos de consumo básico, lo que podría generar tensiones sociales y económicas en el país.

¿En qué consiste el cambio en la política de paz con Viviane Morales como alta comisionada?

Con la llegada de Viviane Morales como alta comisionada para la paz, el Gobierno deja atrás la estrategia de "paz total" y orienta sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la seguridad, la autoridad institucional y la aplicación efectiva de nuevas leyes. Se resalta que la paz, según el Ejecutivo, debe estar fundamentada en la justicia y en la reparación para las víctimas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.