En un acto oficial adelantado en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tomó juramento e hizo oficial la posesión de Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo ministro del Interior. La designación se formalizó tras la confirmación emitida por la propia cartera a través de sus canales institucionales, en donde expresaron la bienvenida y los mejores deseos al nuevo jefe de la cartera de la política para la conducción de las relaciones institucionales del país.

Sigue a PULZO en Discover

La llegada de Ordóñez a la cúpula del Ministerio del Interior se produce en un momento determinante para el Gobierno Nacional, tras la salida de su antecesor, Rodrigo Lara Restrepo. La dimisión de Lara ocurrió como consecuencia de la tensión política desatada por el hundimiento del Presupuesto General de la Nación en el Congreso de la República a causa de un vicio de trámite procesal. Pese a la coyuntura de su salida, el exministro Lara dedicó un mensaje de respaldo a su sucesor a través de sus redes sociales: “Le deseo muchos éxitos al Dr. Alejandro Ordóñez, nuevo Ministro del Interior, en el importante reto que asume”.

Ordóñez Maldonado cuenta con una vasta trayectoria en la vida pública nacional e internacional. Abogado y jurista, se desempeñó como Procurador General de la Nación y más recientemente representó al país como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su retorno al gabinete ministerial busca imprimir liderazgo y capacidad de negociación parlamentaria en momentos en que el Gobierno alista y debate proyectos cruciales de la agenda legislativa, entre ellos la Ley de Rescate Económico.

Con la posesión de Ordóñez y la reciente llegada de Carlos Ramiro Chavarro al viceministerio general, la Casa de Nariño completa la reestructuración de la cartera del Interior para redefinir los puentes de diálogo con las diferentes bancadas del parlamento y asegurar la gobernabilidad del Ejecutivo en el tramo final del periodo legislativo.