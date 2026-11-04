En el marco de la solemne conmemoración del aniversario de la Policía Nacional y la ceremonia de ascensos al grado de subtenientes y oficiales de la institución, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, pronunció un enérgico y contundente discurso enfocado en la seguridad nacional, el respaldo incondicional a la Fuerza Pública y la lucha frontal contra las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.

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Durante su intervención ante los uniformados y las altas autoridades presentes, el mandatario nacional no escatimó palabras para cuestionar con severidad las políticas de seguridad de la administración pasada, sugiriendo que los graves desafíos afrontados por la institución policial en años anteriores respondieron a una actitud de debilidad y permisividad estatal. “Estoy convencido de que buena parte de los golpes que sufrió nuestra Policía durante los últimos años fueron consecuencia de la complacencia del régimen social-comunista anterior, que terminó inclinando su cabeza ante el terrorismo y el crimen organizado, que se asoció con el narcoterrorismo, eso se acabó”, aseveró enfáticamente el jefe de Estado, marcando una ruptura total con los enfoques de negociación del pasado.

El pronunciamiento presidencial se produce en un momento político clave para el Gobierno Nacional, el cual avanza simultáneamente en la reestructuración de carteras ministeriales —como la reciente llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara— y en la implementación de medidas estrictas de orden público, tales como la Operación Némesis desplegada en la frontera con Cúcuta. Para el Ejecutivo, la directriz fundamental es restablecer la presencia institucional y garantizar que la autoridad del Estado se ejerza sin concesiones en cada rincón de la geografía colombiana.

Asimismo, el mandatario reiteró que los hombres y mujeres de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares cuentan con el respaldo absoluto de la Casa de Nariño para cumplir su labor de defensa de la democracia, la libertad y el orden constitucional. La alocución cerró con una advertencia directa y severa dirigida a las estructuras al margen de la ley, reiterando que la administración actual mantendrá una ofensiva permanente sin tregua: “Vamos por todos esos bandidos y los vamos a derrotar con nuestra fuerza pública y la ayuda de Dios”, concluyó el presidente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.