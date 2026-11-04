Un sismo de magnitud 3,1 se registró este miércoles 4 de noviembre de 2026 en el municipio de Los Santos, Santander, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 9:38:50 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 147 kilómetros.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 6,82° de latitud norte y -73,12° de longitud, a 7 kilómetros de Los Santos. Otros municipios cercanos fueron Jordán, ubicado a 10 kilómetros, y Zapatoca, a 16 kilómetros.

El evento fue registrado por 26 estaciones de monitoreo y su información fue revisada mediante un proceso de verificación manual del Servicio Geológico Colombiano.

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El reporte también indicó un RMS de 0,5 segundos y un GAP de 94 grados, parámetros técnicos utilizados para evaluar la precisión de la localización del sismo.

Aunque la magnitud fue de 3,1, el movimiento se presentó en una zona reconocida por su actividad sísmica, conocida como el Nido Sísmico de Bucaramanga, donde se producen numerosos temblores debido a las características geológicas de la región.

El informe del SGC contiene los datos de ubicación, profundidad y magnitud del evento, sin incluir información sobre daños materiales o personas afectadas.

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