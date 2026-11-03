Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo con magnitud de 2,4 se reportó el martes 3 de noviembre de 2026 en el departamento de Tolima, según información oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El temblor ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo como referencia una zona cercana al municipio de Chaparral. Este evento sísmico fue detectado gracias al sistema de monitoreo del SGC, que utiliza estaciones especializadas para localizar con precisión los movimientos telúricos en diferentes regiones del país.

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A pesar de que la magnitud registrada fue baja, el informe entregado por el Servicio Geológico Colombiano resalta como aspecto importante la profundidad superficial del sismo, es decir, inferior a 70 kilómetros. Este tipo de profundidad implica que el movimiento se originó cerca de la superficie terrestre, lo que puede aumentar la probabilidad de que sea percibido por los habitantes de la zona, incluso si la magnitud no es elevada. El epicentro fue ubicado a una latitud de 3,87 grados y una longitud de -75,66 grados. Estas coordenadas fueron determinadas mediante la información recabada por nueve estaciones de monitoreo distribuidas estratégicamente.

La zona más cercana al epicentro incluyó los municipios de Roncesvalles, localizado a 17 kilómetros, San Antonio, a 21 kilómetros, y Chaparral, a 26 kilómetros. El evento fue clasificado con estatus automático en el sistema del SGC, lo que significa que la información fue procesada directamente por los sistemas sin intervención manual inmediata.

De acuerdo con los reportes suministrados, el temblor hace parte de la actividad sísmica que de forma permanente se vigila en el departamento de Tolima y en otras regiones del territorio nacional. No se notificaron personas heridas ni daños materiales o emergencias asociadas al movimiento. Sin embargo, la información está sujeta a nuevas actualizaciones si el Servicio Geológico Colombiano emite un nuevo boletín o las autoridades locales reportan novedades sobre los posibles efectos del suceso en la región.

La presencia de estaciones de vigilancia en el sur del Tolima ha permitido el rastreo constante de sismos. Así, el monitoreo activo es fundamental para identificar y analizar los movimientos telúricos, contribuyendo a la seguridad y la información oportuna para la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que un sismo tenga una profundidad superficial según el SGC?

Según el Servicio Geológico Colombiano, la profundidad superficial de un sismo se refiere a que el epicentro se localiza a menos de 70 kilómetros bajo la superficie terrestre. Esto puede incrementar la posibilidad de que el movimiento se sienta en las áreas cercanas, incluso cuando la magnitud registrada es baja.

¿Cuáles municipios del Tolima estuvieron más cerca del epicentro del sismo?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, los municipios más próximos al epicentro fueron Roncesvalles, ubicado a 17 kilómetros, San Antonio a 21 kilómetros y Chaparral a 26 kilómetros. Esta información es relevante para identificar las poblaciones potencialmente más afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.