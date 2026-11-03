En medio del seguimiento a las declaraciones de Deicy Jiménez, la mujer tuvo un imprevisto que la hizo reorganizar su agenda. Su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunció por motivos de seguridad.

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La decisión del representante legal se dio a pocas horas de que Jiménez declarara ante la Fiscalía en contra del expresidente Gustavo Petro. Por esta situación, la mujer suspendió el trámite ante el ente investigativo que tenía programado para la tarde de este martes 3 de noviembre.

Deicy Jiménez se puso en el ojo público luego de asegurar en una entrevista con revista Semana que el el gobierno de Gustavo Petro pedían favores íntimos a cambio de que mujeres tuviesen contratos con el Estado.

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Las declaraciones salpicaron directamente al expresidente, quien supuestamente está involucrado en hacer esas exigencias. Jiménez ha asegurado que tiene videos y fotos que enlodan al líder del Pacto Histórico.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.