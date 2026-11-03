Por: El Espectador

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La ministra de Ciencias, Claudia Benavides, dio a conocer recientemente graves denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos durante el período en el que Yesenia Olaya fue ministra de Ciencias en el gobierno de Gustavo Petro. Benavides usó sus redes sociales para explicar que, entre noviembre de 2024 y julio de 2026, se habrían presentado numerosas irregularidades que involucran más de 9.800 millones de pesos colombianos, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias).

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Entre las anomalías detectadas, la ministra enfatizó que se certificaron servicios como recibidos antes de haber tenido lugar y se documentaron hechos como la entrega de 32.300 almuerzos sin una sola lista de quienes resultaron beneficiados, así como precios inflados sin una explicación soportada. Además, en los registros revisados, se encontraron pagos por eventos a los que supuestamente asistieron hasta cuatro mil personas, pero no había ninguna prueba de su realización ni de la capacidad logística para reunir tal cantidad de participantes.

Minciencias señaló también inconsistencias frecuentes en los soportes de ejecución de actividades, certificaciones de servicios y costos elevados sin justificación. De acuerdo con la ministra, durante el tiempo revisado se llevaron a cabo múltiples eventos durante la vigencia de la ley de garantías, periodo en el que se restringen determinados contratos y gastos del Estado, los cuales se limitaron a gestionar operaciones logísticas sin evidencias o resultados claros.

Benavides fue enfática al afirmar que los recursos asignados a la ciencia no se destinaron a la promoción ni el desarrollo de la investigación, sino que se desviaron para fines ajenos a sus objetivos. Subrayó que "se acabó el usar la apropiación del conocimiento como disculpa para una novena navideña; se acabó la caja menor con la investigación". Por esa razón, Minciencias decidió congelar todos los pagos pendientes y suspender la firma de adiciones a contratos relacionados hasta que las autoridades determinen responsabilidades.

Finalmente, la ministra aclaró que las pruebas halladas fueron puestas a disposición de la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, para que sean las encargadas de esclarecer si existieron responsabilidades administrativas, fiscales o penales por supuestas irregularidades en la gestión de los recursos públicos en el sector de la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales irregularidades identificadas en el Ministerio de Ciencias?

De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, las principales irregularidades corresponden a certificaciones de servicios antes de que ocurrieran, entrega masiva de almuerzos sin registros de beneficiarios, precios inflados, eventos pagados sin evidencia y actividades realizadas durante la ley de garantías con fines logísticos cuestionados. La ministra Claudia Benavides afirma que estos hechos fueron detectados en el período comprendido entre noviembre de 2024 y julio de 2026.

¿Qué significa la ley de garantías en Colombia y cómo afecta la contratación estatal?

La ley de garantías en Colombia impone restricciones a la contratación estatal y a la ejecución de ciertos gastos durante los periodos preelectorales para evitar posibles usos indebidos de recursos públicos. Según lo señalado por Minciencias, varias de las actividades cuestionadas se realizaron durante la vigencia de esa ley, lo que representa un agravante en las investigaciones sobre irregularidades en la gestión de recursos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.