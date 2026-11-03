Durante la emisión de este martes 3 de noviembre de 2026, el periodista Néstor Morales abordó abiertamente los detalles detrás de su prolongada ausencia de los micrófonos de Blu Radio. Luego de mantenerse alejado de la opinión pública por poco más de ocho semanas, el comunicador se tomó un espacio al aire para despejar rumores sobre su condición médica y explicar las razones que llevaron a los especialistas a prorrogar su incapacidad tras someterse a una intervención quirúrgica en uno de sus hombros.

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El director del espacio informativo fue enfático en aclarar que no atravesó por una patología grave y detalló el origen de su convalecencia. “Estoy bien, fueron dos meses difíciles, no es una enfermedad, no tengo nada diferente al resultado de una cirugía, que tuvo una complicación, se alargó un poquito más de tiempo la incapacidad, es una cirugía de hombro, les agradezco a ustedes y a todos los que tuvieron la amabilidad de preguntar a lo largo de estos dos meses”, afirmó Morales durante la transmisión matutina.

Asimismo, el periodista reflexionó sobre el reto personal que representó apartarse por primera vez en su trayectoria directiva de la rutina informativa diario. “No me costó, hay momentos de la vida en que entendí que la prioridad era la salud y aunque insistí y dije que quería volver antes entendí que en estos momentos de la vida era hacerle caso a los médicos. Todavía estoy medio choneto, me siento como los ciclistas después de la etapa, en etapa de agradecimientos, con un señor que está a mi derecha que es Ricardo Ospina, que asumió la conducción de este programa que no pudo estar en mejores manos. Él tuvo la gentileza él si de irme a visitar, gracias a todos”, expresó.

Finalmente, Morales destacó el valor del afecto recibido por parte de la audiencia y de sus compañeros de mesa durante este periodo de desconexión absoluta, el cual calificó como inusual en su carrera periodística. “Nunca había estado por fuera tanto tiempo, dos meses es una barbaridad. Los extrañé mucho, pero me reconforta también ser extrañado porque es una manera de recibir afecto, amor, así que es una manera de agradecerles a ellos. Pasó una incapacidad por una cirugía en el hombro, no estaba enfermo, no estuve muriéndome, simplemente decidí desconectarme para darle prioridad a lo que en este momento de mi vida era prioritario. Una recuperación que ha evolucionado favorablemente”, puntualizó.

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