Los habitantes de Planadas, en el sur del Tolima, pidieron ayuda urgente a las autoridades después del atentado con explosivos que dejó cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, y 15 heridas. La emergencia también afectó gravemente la infraestructura del municipio: según el reporte entregado, el 80 % del hospital local quedó destruido, lo que aumentó la preocupación por la atención médica de la población.

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#COBARDE 🤬🤬🤬 Momento en el que cáms/seguridad en Planadas, Tolima, registraron el momento en que artefactos explosivos lanzados desde drones y una volqueta impactaron el hospital local y varias viviendas. El sangriento ataque terrorista dejó un saldo de 4 muertos y 17 heridos. https://t.co/Ma4O0Og8Rv pic.twitter.com/x6FryXWykW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

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José Perdomo, residente del barrio Jardín, uno de los sectores afectados por la explosión de una volqueta cargada con cilindros explosivos, relató a La FM los momentos de angustia que vivieron los vecinos. El hombre recordó que el estallido los sorprendió cuando varias familias se preparaban para descansar y que salió de su casa para intentar ayudar a quienes habían resultado afectados.

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“Yo presencié cómo estos artefactos caían sobre las viviendas, acabando no solo con las familias, sino con la ilusión de toda la gente. Fue un ataque vil contra la población civil”, manifestó Perdomo. También describió la gravedad de las lesiones de algunas víctimas y aseguró que una vivienda quedó completamente destruida por la explosión.

El residente expresó su tristeza por lo ocurrido y señaló que la falta de señal telefónica dificultó que los habitantes pidieran ayuda durante los primeros minutos de la emergencia. “Esto es muy triste, siente uno impotencia de ver cómo las familias, mientras querían descansar, en pijama, viendo televisión y compartiendo con sus hijos, pierden la vida por culpa del terrorismo”, afirmó.

En su testimonio, Perdomo también cuestionó las condiciones de conectividad del municipio y aseguró que Planadas se sintió abandonado en medio de la tragedia. “Planadas se encuentra de luto. Es muy triste además que no tuviéramos señal de telefonía para pedir auxilio; somos un municipio muy importante, pero lamentablemente abandonado”, agregó el habitante.

Sobre las circunstancias del ataque, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, explicó en diálogo con La FM que el atentado habría sido perpetrado por el frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc y que el objetivo era la base militar. Según la mandataria, una falla en los cálculos de los responsables habría provocado la detonación anticipada del vehículo, cuya onda explosiva alcanzó viviendas ubicadas hasta a tres cuadras del lugar.

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Ante la magnitud de los daños, las autoridades departamentales anunciaron un consejo extraordinario de seguridad para coordinar la respuesta institucional, evaluar las pérdidas y avanzar en la instalación de un hospital de campaña. Mientras tanto, los habitantes esperan garantías de seguridad y soluciones para recuperar la atención médica, afectada por la destrucción de buena parte del centro asistencial.

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