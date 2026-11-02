Cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses, dejó el atentado ocurrido durante la noche del domingo primero de noviembre en Planadas, Tolima. La gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz, confirmó el balance preliminar y expresó su rechazo por el ataque que sacudió a este municipio del sur del país.

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“Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”, manifestó la mandataria. También expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió acciones para esclarecer lo sucedido y evitar nuevos hechos de violencia.

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La gravedad de las explosiones quedó registrada en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes muestran viviendas con daños estructurales, escombros sobre las calles e incendios en establecimientos comerciales. En uno de los registros aparece una mujer que, en medio de la emergencia, pregunta desesperadamente por su bebé entre los restos de las edificaciones.

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#ATENCIÓN 🚨atentado con camión bomba deja víctimas y heridos en Planadas, Tolimahttps://t.co/4OnMUA4B4W pic.twitter.com/0So95fynAh — La FM (@lafm) November 2, 2026

El ataque se registró en inmediaciones del barrio Aeropuerto y de una base militar. Las primeras versiones indican que los responsables habrían utilizado drones cargados con explosivos y una volqueta que transportaba artefactos, aunque las circunstancias y la autoría del atentado deberán ser establecidas por las autoridades.

Tras las detonaciones, el alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó sobre las medidas adoptadas para atender la emergencia. La administración municipal decretó toque de queda, ordenó evacuar el Centro de Especialidades Médicas y Atención Integral (CEATI) y habilitó las instalaciones del colegio Domingo Savio para recibir a las personas heridas.

#URGENTE 🚨 Presunto ataque con drones se registró a esta hora en el municipio de Planadas, al sur del Tolima; información preliminar señala afectaciones en la infraestructura y varias personas heridas que son trasladadas a centros asistenciales a la espera de un reporte oficial. pic.twitter.com/6uuLPIzGzW — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 2, 2026

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