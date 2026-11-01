Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hecho alarmante de intolerancia sacudió recientemente a los habitantes de San Sebastián de Mariquita, municipio ubicado al norte del Tolima. En horas de la noche del viernes 30 de octubre, una confrontación ocurrida en la intersección de la carrera séptima con calle sexta terminó en tragedia para uno de los involucrados. De acuerdo con la información conocida y divulgada por fuentes locales, dos hombres sostuvieron una acalorada discusión, que posteriormente dio paso a una riña física cuyas causas aún no han podido ser establecidas por las autoridades.

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Durante el altercado, la violencia escaló a tal punto que, presuntamente, uno de los implicados mordió la oreja de su contrincante. Esta agresión produjo una grave lesión: parte del pabellón auricular del hombre resultó desprendida. La contundencia de la herida dejó consternada a la comunidad y despertó una ola de preocupación en torno a los límites que pueden alcanzar los enfrentamientos de esta naturaleza.

Ante la gravedad del caso, organismos de socorro se encargaron de prestar asistencia al lesionado en el lugar de los hechos, para poco después trasladarlo al Hospital San José de Mariquita. Allí, el personal médico inició la valoración y seguimiento necesarios debido a la complejidad de la herida. Un hecho que llamó especialmente la atención fue que, junto con la víctima, las autoridades trasladaron el fragmento de oreja desprendido al centro asistencial. La intención de esta diligencia era que los especialistas pudieran explorar la posibilidad de reconstrucción o reimplante, buscando así minimizar secuelas para el paciente.

Hasta el momento, no existen reportes oficiales acerca del estado de salud del hombre afectado, ni detalles confirmados sobre las circunstancias que originaron la pelea, según la información publicada en El Nuevo Día. Asimismo, tampoco se tiene noticia sobre las acciones que puedan llegar a tomar las autoridades respecto a lo sucedido. El caso, sin embargo, pone en evidencia el grave impacto de las situaciones de intolerancia y recalca la vulnerabilidad de la convivencia en espacios públicos ante la escalada de conflictos a hechos de violencia extrema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en la riña de San Sebastián de Mariquita donde un hombre resultó herido en la oreja?

En San Sebastián de Mariquita, Tolima, se presentó una riña entre dos hombres en la carrera séptima con calle sexta, la noche del 30 de octubre. Durante la pelea, uno de los involucrados habría mordido a su contrincante, arrancándole parte de una oreja. El lesionado fue auxiliado y trasladado al hospital junto con el fragmento de oreja, aunque hasta ahora no existe información oficial sobre su estado ni sobre los motivos que desencadenaron el enfrentamiento, según reportó El Nuevo Día.

¿Cuál fue el procedimiento médico tras la mordedura de oreja en Mariquita?

Después de los hechos, los organismos de socorro llevaron tanto al hombre herido como el pedazo de oreja desprendida al Hospital San José de Mariquita. El objetivo era permitir que los profesionales en salud pudieran evaluar la posibilidad de realizar un procedimiento de reconstrucción o el reimplante del fragmento, de acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día. Sin embargo, no se ha divulgado el resultado de estas valoraciones ni el estado actual del paciente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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