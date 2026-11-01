Una explosión registrada durante las celebraciones de Halloween dejó varios heridos en Algeciras, Huila, y alertó en la zona rosa del municipio. El hecho ocurrió este sábado 31 de octubre, frente al establecimiento comercial Las Palmitas, cerca de uno de los accesos a esta población.

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#Huila El ataque en Algeciras, dejo varios policías heridos y población civil lesionada. Al parecer se trató de una motobomba, dirigida contra uniformados del municipio, que pasaban reporte en la zona rosa de la localidad. https://t.co/PvujMPGkO5 — Caracol Radio Neiva (@Caracol_Neiva) November 1, 2026

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De acuerdo con los primeros reportes, la detonación habría dejado cinco civiles heridos y dos uniformados lesionados de gravedad. Además, el alcalde confirmó el fallecimiento de un policía que se encontraba en el lugar.

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La explosión se produjo mientras integrantes de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control en el sector. La onda expansiva alcanzó a los uniformados y a ciudadanos que se encontraban en los alrededores, en medio de la concurrencia que había por las actividades de Halloween.

Una de las hipótesis iniciales apunta a que el artefacto explosivo habría sido instalado en una motocicleta que permanecía en el lugar. Sin embargo, las autoridades no habían confirmado esta versión y avanzaban en las investigaciones para establecer cómo fue preparado el ataque y quiénes estarían detrás.

Después de la detonación, los afectados fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras para recibir atención médica. Además, se evaluaba la posibilidad de remitir a algunos de los lesionados a centros asistenciales de Neiva, mientras se esperaba un pronunciamiento oficial que precisara el número de víctimas, el estado de salud de los policías y las circunstancias del hecho.

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