El saldo de heridos tras el atentado con explosivos registrado hacia las 7:15 de la mañana de este martes en el barrio Nuevo Escobal de Cúcuta aumentó a seis personas, según confirmó el secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero. La violenta detonación sacudió las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, corredor vial neurálgico que conecta directamente con la localidad venezolana de Ureña.

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Las autoridades locales precisaron que entre las personas afectadas se encuentran dos uniformados adscritos a la Policía Nacional y cuatro civiles, quienes sufrieron lesiones de consideración por la onda expansiva. Todos los lesionados fueron evacuados de urgencia y trasladados a centros asistenciales de la capital nortesantandereana para recibir atención médica especializada. El estallido ocurrió en las proximidades de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), aunque los organismos de inteligencia y policía judicial indagan si la infraestructura estatal constituía el objetivo principal de la organización criminal.

El secretario de Seguridad, George Quintero, detalló el alcance de los daños materiales en las viviendas del sector residencial y evaluó la magnitud del artefacto explosivo utilizado en la acción criminal:

El punto crítico del atentado representa además una zona de alta vulnerabilidad y sensibilidad social, debido a que en ese mismo perímetro funciona el esquema de transporte escolar fronterizo. Dicho servicio moviliza diariamente a unos 4.500 estudiantes colombo-venezolanos que cruzan habitualmente desde Ureña y sectores vecinos para asistir a clases en territorio colombiano. Las autoridades destacaron que la hora en que se perpetró el ataque evitó una tragedia de proporciones mayores con la comunidad estudiantil.

Entre tanto, comisiones técnicas del grupo antiexplosivos, fiscales especializados y unidades de la Sijín mantienen acordonado el perímetro para realizar el barrido forense, recolectar elementos materiales probatorios y analizar videos de cámaras de seguridad que permitan identificar el trayecto de los responsables. Las operaciones de patrullaje militar y policial se han intensificado en toda la línea de frontera para prevenir nuevas acciones violentas.