Hugo Ospina, reconocido líder del gremio de taxistas en Colombia, fue detenido por la Policía en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. El procedimiento quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, en los que se observa a varios uniformados acompañando al dirigente por los pasillos de la terminal aérea.

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¡En lo que vamos en el Aeropuerto Palonegro de #Bucaramanga! Acaba de ser capturado el agitador nacional de taxistas @hugoospina55 por parte de la @PoliciaColombia. Ya va siendo hora de que personajes como estos respondan ante las autoridades por sus actos. @FiscaliaCol https://t.co/y6bvCLpXdN pic.twitter.com/ux4PouxPzt — Oscar Jahir (@oscarjahir_) October 27, 2026

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Según informó el Canal TRO, Ospina fue trasladado por los policías con el propósito de imponerle un comparendo por presunta incitación a bloquear la movilidad en el aeropuerto. La actuación de las autoridades se produjo en medio de la presencia del líder del gremio en las instalaciones aeroportuarias.

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Las imágenes compartidas por el usuario de X Óscar Jahir muestran a Ospina, vestido con una camisa blanca, mientras es escoltado por los uniformados. Durante el procedimiento, varias personas que se encontraban en el lugar sacaron sus celulares para grabar lo ocurrido.

El caso llamó la atención por la participación de Ospina, quien ha tenido un papel visible en las discusiones y movilizaciones relacionadas con el sector de los taxistas en el país. Sin embargo, la información conocida hasta el momento señala que el procedimiento está relacionado con la presunta incitación a bloquear la movilidad en el aeropuerto de Bucaramanga.

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