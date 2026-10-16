Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Alias ‘Julito’, identificado como un joven de 18 años, fue recapturado este viernes 16 de octubre en zona rural de Floridablanca, Santander, tras permanecer prófugo durante cerca de seis meses. La detención se llevó a cabo en el sector de El Santísimo, bajo un operativo conjunto de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), según información aportada por las autoridades. Durante el procedimiento, también fueron privadas de la libertad otras cinco personas, quienes estaban en el mismo lugar de la intervención, aunque no se han divulgado de manera oficial sus identidades ni detalles sobre los procesos judiciales que deberán enfrentar.

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De acuerdo con el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, las autoridades mantenían la búsqueda activa de alias ‘Julito’ desde hace meses, porque este joven estaba vinculado a hechos considerados de alta gravedad para la seguridad regional. Señalado de pertenecer a la organización delincuencial ‘Los del Sur’, a alias ‘Julito’ lo investigan por su presunta participación en más de 15 homicidios cometidos en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Entre los casos destacados figura el asesinato de Cynthia Valeria Espitia Argüello, de 17 años, quien era su expareja sentimental, crimen perpetrado el 20 de enero de 2026 en el barrio San Miguel de Bucaramanga; durante ese ataque con arma de fuego, otras dos jóvenes resultaron heridas gravemente. Asimismo, las autoridades lo relacionan con la masacre de cuatro personas en el asentamiento Villa Esperanza, registrada en octubre de 2025. Sin embargo, su posible responsabilidad en estos hechos sigue en verificación por parte de los procesos judiciales respectivos.

La persecución contra alias ‘Julito’ se intensificó tras su fuga de un centro de atención para menores de edad en Bogotá, cuando tenía 17 años y estaba bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El escape ocurrió cuando era trasladado a una cita médica y consiguió huir junto con otro interno. Este hecho desencadenó que las autoridades desplegaran diferentes estrategias, como el anuncio de recompensas económicas, para lograr su recaptura y evitar que retornara a delinquir en el área metropolitana de Bucaramanga.

La recaptura de alias ‘Julito’ representa un avance relevante en las labores de seguridad pública en Santander. Ahora, se espera que las autoridades amplíen la información sobre la situación jurídica tanto del joven como de las cinco personas capturadas junto a él, y determinen su relación con los hechos investigados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el prontuario criminal de alias ‘Julito’ en Bucaramanga y Floridablanca?

Alias ‘Julito’ es señalado como posible miembro de la estructura delincuencial ‘Los del Sur’. Su presunta participación se vincula con más de 15 homicidios registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Entre los casos, destaca el asesinato de Cynthia Valeria Espitia Argüello y la masacre en Villa Esperanza en 2025. No obstante, la responsabilidad en dichos crímenes debe determinarse en el marco de los procesos judiciales en curso.

¿Cómo logró alias ‘Julito’ escapar de un centro para menores en Bogotá?

Alias ‘Julito’, cuando tenía 17 años, se encontraba bajo cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá. Durante un traslado a cita médica, él y otro adolescente lograron escapar, situación que originó la intensificación de la búsqueda policial y la posterior recaptura en zona rural de Floridablanca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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