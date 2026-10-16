Pasar varias horas seguidas con el ‘mouse’ de la laptop me terminó pasando factura: la muñeca derecha empezó a doler al final de cada jornada y el clic constante del ratón se volvió una molestia para quienes trabajaban a mi lado. Decidí buscar opciones antes de que el problema fuera mayor.

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El asunto no es solo de postura. Un ratón convencional obliga a girar el antebrazo hacia abajo durante horas, lo que tensiona los músculos del codo y la muñeca. A eso se suman el ruido de los clics en espacios compartidos y la incomodidad de cambiar de dispositivo sin un ratón que lo permita.

Revisé las opciones disponibles en Amazon y encontré tres ratones inalámbricos de marcas distintas que responden a necesidades concretas: movilidad con bajo presupuesto, trabajo en dos equipos al tiempo y alivio de tensión en la muñeca. Sus precios van de 31.629 a 79.198 pesos, los cuales corresponden al 16 de octubre y pueden cambiar.

En este nota hablaremos de estos tres productos

Acer ratón inalámbrico 1600 DPI

El ratón inalámbrico de Acer es un periférico de tamaño mediano a grande, pensado para quienes necesitan una solución práctica y sin instalación. Funciona con conexión de 2,4 GHz mediante receptor USB-A y no requiere controladores: basta con conectar el receptor para empezar a usarlo de inmediato. Es una opción adecuada para estudiantes, empleados de oficina o cualquier persona que quiera dejar atrás el cable sin gastar mucho.

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Lo que más destaca:

Tres niveles de DPI: permite cambiar entre 800, 1200 y 1600 DPI con un botón, adaptando la velocidad del cursor a la tarea del momento.

Indicador de batería y DPI: una luz en el ratón parpadea en rojo para indicar el nivel de DPI activo y alerta cuando la batería baja del 10%.

Modo de suspensión inteligente: se duerme tras 10 minutos de inactividad y se reactiva con 2 o 3 clics, lo que prolonga la duración de la batería.

Botones de navegación: incluye botones hacia adelante y hacia atrás para moverse entre páginas web y archivos sin usar el teclado.

Razones para comprarlo: es la opción más económica de las tres, con conexión instantánea y cero configuración, ideal para quienes cambian de lugar de trabajo con frecuencia.

A tener en cuenta: los botones laterales no funcionan en Mac y las pilas AAA no están incluidas.

El Acer ratón inalámbrico 1600 DPI está disponible en Amazon por 31.629 pesos, según el precio publicado en la plataforma.

‘Mouse’ TECKNET inalámbrico silencioso 4800 DPI

El TECKNET es un ratón inalámbrico compacto que combina conectividad Bluetooth 5.0 y 3.0 con receptor USB-A, lo que permite vincular dos dispositivos a la vez y cambiar entre ellos deslizando un botón.

Su funcionamiento silencioso lo hace especialmente útil en bibliotecas, salas de reuniones o espacios compartidos donde el ruido de los clics puede resultar incómodo. Está orientado a personas con manos pequeñas a medianas que buscan versatilidad sin renunciar a la quietud.

Lo que más destaca:

Conexión dual simultánea: se empareja con dos dispositivos a la vez —uno por Bluetooth y otro por USB-A— y el cambio entre ellos es instantáneo con un solo deslizador.

Seis niveles de DPI: ofrece ajustes de 800, 1200, 1600, 2400, 3200 y 4800 DPI, el rango más amplio de los tres ratones presentados aquí.

Clics silenciosos: los botones principales están diseñados para reducir el ruido al mínimo; la rueda y los botones laterales no comparten esta característica.

Garantía de 36 meses: TECKNET ofrece soporte por tres años al registrar el producto, de acuerdo con la descripción del fabricante.

Razones para comprarlo: la combinación de silencio y doble conectividad lo convierte en un aliado para quien trabaja con portátil y tableta al mismo tiempo. A tener en cuenta: los botones laterales no son compatibles con macOS y las pilas AAA no vienen incluidas.

El TECKNET ratón inalámbrico silencioso 4800 DPI cuesta 47.506 pesos en Amazon, según el precio publicado en la plataforma.

‘Mouse’ UGREEN inalámbrico ergonómico

El UGREEN es un ratón vertical ergonómico que adopta la posición natural de apretón de manos, lo que reduce la rotación del antebrazo y la tensión en la muñeca durante el uso prolongado.

Está diseñado para personas con manos grandes o para quienes pasan muchas horas frente al computador y sienten molestias con los ratones convencionales. Funciona con Bluetooth y con receptor de 2,4 GHz, y es compatible con hasta tres dispositivos.

Lo que más destaca:

Diseño vertical ergonómico: la postura de agarre en posición de apretón de manos disminuye la rotación del antebrazo, de acuerdo con la descripción del producto, lo que puede reducir la fatiga muscular en sesiones largas.

Cuatro niveles de DPI: va de 1000 hasta 4000 DPI (1000, 1600, 2000 y 4000), con ajuste rápido según la tarea.

Pies de PTFE (teflón): las almohadillas inferiores facilitan el deslizamiento suave sobre casi cualquier superficie y reducen la fricción.

Triple conectividad: se vincula con hasta tres dispositivos mediante Bluetooth o 2,4 GHz y permite cambiar entre ellos con facilidad.

Razones para comprarlo: es la mejor alternativa de las tres para quienes ya sienten molestias en la muñeca y necesitan un cambio de postura sin dejar de ser productivos.

A tener en cuenta: funciona con una pila AA (no incluida) y el diseño vertical puede requerir un período de adaptación si usted nunca ha usado un ratón ergonómico.

El UGREEN ratón inalámbrico ergonómico está disponible en Amazon por 79.198 pesos, según el precio publicado en la plataforma.

¿Cuándo vale la pena cambiar un ratón convencional por uno ergonómico?

Cuando siente dolor o entumecimiento recurrente en la muñeca, el antebrazo o el codo después de trabajar varias horas con el mouse, es una señal clara de que la postura de agarre está generando tensión. Un ratón vertical, como el UGREEN disponible en Amazon por 79.198 pesos, redistribuye esa carga al colocar la mano en una posición más natural. Si las molestias persisten, lo recomendable es consultar a un médico o fisioterapeuta.

¿Qué diferencia hay entre un ratón con conexión Bluetooth y uno con receptor USB?

Un ratón con receptor USB-A, como el Acer de 31.629 pesos, ocupa un puerto del equipo pero funciona de forma estable en casi cualquier computador sin necesidad de configuración.

Uno con Bluetooth, como el TECKNET de 47.506 pesos o el UGREEN de 79.198 pesos, no ocupa puerto físico y permite cambiar entre varios dispositivos, pero depende de que el equipo tenga Bluetooth activo y puede verse afectado por interferencias del entorno. La elección depende de cuántos dispositivos usa usted y qué puertos tiene disponibles.

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