Por: El Espectador

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La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), organismo internacional encargado de coordinar los estándares para medir magnitudes fundamentales como el tiempo y la longitud, tomó una decisión trascendental sobre cómo se mide el tiempo a nivel global. Según la resolución aprobada por este ente, se adoptará una escala de tiempo global continua. Esta medida elimina la práctica de añadir los llamados segundos intercalares, un ajuste hasta ahora necesario para mantener la sincronía entre la hora oficial y la rotación de la Tierra.

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Hasta el momento, la humanidad ha contado con dos referencias principales para la medición del tiempo. Por un lado, los relojes atómicos, capaces de medir con altísima precisión a través de las oscilaciones atómicas, son la base del Tiempo Universal Coordinado (UTC), que fija la hora oficial mundial. Por otro, está el método tradicional, que parte de la rotación de la Tierra, aunque este movimiento no es perfectamente regular debido a variaciones naturales.

De acuerdo con información de la CGPM, la rotación terrestre ha presentado una desaceleración gradual a lo largo de la historia, lo que obligó a introducir los segundos intercalares desde 1972; estos son segundos extras que se suman a la hora oficial cuando la diferencia entre los dos sistemas de medición alcanza los 0,9 segundos. En total, se han sumado 27 segundos intercalares. Como explican Konstantin Bikos y Anne Buckle en Time and Date, el proceso implica "detener nuestros relojes durante ese segundo para darle a la Tierra la oportunidad de ponerse al día".

No obstante, el panorama ha cambiado recientemente. La CGPM informa que en los últimos años la Tierra ha acelerado su rotación, haciendo posible por primera vez que deba emplearse un "segundo intercalar negativo", es decir, restar un segundo en lugar de sumarlo. De acuerdo con la conferencia, existe una probabilidad estimada del 30 % de que sea necesario hacerlo en la próxima década.

La decisión de optar por una escala continua responde a la complejidad de implementar segundos intercalares. Según la CGPM, si esta operación no se hace correctamente pueden generarse discrepancias en las redes y fallos en sistemas críticos como los de telefonía móvil o las redes eléctricas, un riesgo que sería mayor si se tuviera que quitar, y no agregar, un segundo. La nueva norma regirá desde el 20 de mayo de 2027 y permitirá que la diferencia se acumule hasta llegar a una hora antes de intervenir, garantizando así la estabilidad del UTC durante siglos.

Este cambio no altera la duración del día ni modifica la longitud de los segundos para la vida cotidiana. El tiempo oficial seguirá avanzando de manera continua, pero la diferencia con la rotación terrestre podrá acumularse durante periodos más largos antes de requerir ajustes significativos, de acuerdo con la CGPM.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cambios implica la eliminación de los segundos intercalares en la medición del tiempo?

La eliminación de los segundos intercalares implica que la hora oficial basada en el Tiempo Universal Coordinado (UTC) avanzará de forma continua sin sumar ni restar segundos para compensar la diferencia con la rotación terrestre. Según la Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), esto reducirá los riesgos de discrepancias y fallos en sistemas críticos que requieren precisión, como redes eléctricas y de telecomunicaciones. La diferencia acumulada con la rotación de la Tierra podrá ser mayor antes de que se necesiten ajustes, haciendo el sistema más estable a largo plazo.

¿Por qué la CGPM decidió eliminar los segundos intercalares y qué riesgos existían?

De acuerdo con la CGPM, la decisión se tomó debido a la complejidad y los riesgos asociados con la implementación de segundos intercalares, especialmente si fuera necesario un "segundo intercalar negativo" ante la aceleración de la rotación terrestre. Si estos ajustes no se realizan correctamente, pueden afectar infraestructuras esenciales como la telefonía y la energía, generando errores en la sincronización temporal de sistemas críticos para la sociedad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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