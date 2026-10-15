Por: El Espectador

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El inicio de agosto marcó un revés importante para el Multicampus Universitario de Suba, una iniciativa enfocada en llevar educación superior pública a la zona occidental de Bogotá. Según la información proporcionada, la primera meta significativa del proyecto no se cumplió: la apertura con 300 estudiantes quedó en suspenso, pese a los acuerdos previos entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. El Multicampus es un proyecto conjunto que plantea un campus donde confluirían varias instituciones de prestigio: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Este espacio prometería abrir posibilidades con programas profesionales, tecnológicos y técnicos para la población de Suba y sus alrededores.

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De acuerdo con los datos, la estrategia para arrancar el proyecto consistía en montar inicialmente una infraestructura modular y temporal —en modalidad de aulas tipo contenedor— mientras progresaba la construcción definitiva del campus. Sin embargo, la ejecución de este plan sufrió varios obstáculos. No solo las aulas temporales no estuvieron listas a tiempo para recibir a los primeros estudiantes, sino que el contrato relacionado con la instalación de estas aulas fue suspendido durante un mes. A raíz de estos retrasos, las personas admitidas para cursar sus estudios en el Multicampus debieron trasladarse a otras sedes universitarias para poner en marcha su semestre académico.

En el trasfondo de estos inconvenientes aparecen señales de disputas políticas, una constante en los proyectos públicos de gran envergadura. La actual administración bajo el liderazgo de Abelardo De La Espriella, que lleva tres meses en funciones, ha señalado a la administración previa de Gustavo Petro, a quien responsabiliza por haber dejado una obra en condiciones no óptimas para continuar su desarrollo. Este cruce de señalamientos añade un nivel de complejidad a la gestión del Multicampus, que parecía haberse esclarecido meses antes con un acuerdo entre las partes. Por ahora, la visión de una nueva universidad pública para el occidente de la capital se percibe distante y con más preguntas que respuestas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no inició clases el Multicampus Universitario de Suba en agosto?

El incumplimiento de la entrega de aulas provisionales y la suspensión durante un mes del contrato para su instalación impidieron iniciar clases en la fecha prometida. Las personas admitidas al Multicampus tuvieron que comenzar semestre en otras sedes universitarias debido a la falta de infraestructura temporal, según la información recopilada.

¿Qué instituciones participan en el Multicampus Universitario de Suba y qué programas ofrecen?

El Multicampus Universitario de Suba está pensado como un campus compartido entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ofreciendo programas técnicos, tecnológicos y profesionales, de acuerdo con la información citada.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.