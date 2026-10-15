Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) informó una nueva contingencia tecnológica, motivada por fallas en la plataforma habilitada para presentar la información exógena. Esta situación ha impactado directamente en el cumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución DDI-024115 de 2026, poniendo en vilo a los contribuyentes y entidades que tienen a su cargo obligaciones tributarias en la ciudad, según información divulgada en el portal oficial de la Administración distrital.

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La declaratoria de contingencia busca ofrecer alternativas a quienes no han podido cumplir con el reporte debido a los inconvenientes técnicos señalados. De acuerdo con la SDH, aquellos contribuyentes afectados tendrán plazo hasta el primer día hábil posterior al levantamiento de la contingencia para ponerse al día, sin incurrir en sanciones por extemporaneidad. Para evitar penalizaciones, es fundamental cumplir con este trámite tributario en ese lapso que establece la entidad.

Una vez la plataforma se restablezca y concluya la contingencia, la Administración distrital notificará oficialmente a través de los canales habituales, incluidos el portal www.haciendabogota.gov.co y las redes sociales oficiales como @HaciendaBogota. Según reiteró la Secretaría de Hacienda de Bogotá, la medida se enmarca dentro de las disposiciones contempladas en el artículo 3 de la Resolución DDI-014797 de 2023, la cual faculta a la entidad para decretar contingencias en casos de fallas tecnológicas.

La Secretaría lamentó los inconvenientes generados y reconoció las dificultades para quienes deben presentar la información exógena, un procedimiento clave en las obligaciones tributarias de los contribuyentes. El objetivo primordial es evitar que la ciudadanía se vea perjudicada por fallas técnicas ajenas a su voluntad, asegurando así el cumplimiento de la normativa vigente sin afectar los derechos de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría de Hacienda de Bogotá declaró una contingencia tecnológica?

La Secretaría de Hacienda de Bogotá declaró esta contingencia porque se presentaron fallas en la plataforma utilizada para hacer el reporte de información exógena, situación que hizo imposible para muchos contribuyentes cumplir con los plazos fijados en la Resolución DDI-024115 de 2026.

¿Cuáles son los plazos para presentar la información exógena en Bogotá durante la contingencia?

Según la Secretaría de Hacienda, las personas afectadas por los problemas tecnológicos tendrán plazo hasta el siguiente día hábil después de que se levante la contingencia para presentar su información exógena sin incurrir en sanciones por extemporaneidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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