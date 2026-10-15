El fallecimiento de Janeth Mylene Suárez Saavedra, una ingeniera ambiental de 57 años, puso el foco sobre las circunstancias de una emergencia ocurrida en el restaurante Hello Life, en Bucaramanga. Después de que se conociera su muerte, el establecimiento divulgó un comunicado en el que se refirió al proceso para esclarecer lo sucedido.

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La empresa se pronunció en las últimas horas y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la mujer. En el documento, también dejó claro que la investigación está en manos de las autoridades y que serán ellas las encargadas de establecer cómo se produjo el incidente.

“El equipo de Hello Life expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra. Lamentamos profundamente su fallecimiento y manifestamos nuestra solidaridad ante el dolor que atraviesa su familia”, indicó el establecimiento.

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Dicho establecimiento manifestó que espera que se conozcan las circunstancias de la emergencia y aseguró que atenderá los requerimientos de los investigadores. Su declaración se conoce después de que Suárez Saavedra falleciera el martes 13 de octubre, tras permanecer 11 días hospitalizada por la gravedad de las lesiones.

La posición de Hello Life frente a la investigación

En su pronunciamiento, el restaurante insistió en su disposición a colaborar con las autoridades y entregar los datos que sean necesarios para avanzar en el esclarecimiento del caso. La empresa no presentó una explicación propia sobre el origen de la emergencia ni atribuyó responsabilidades por lo ocurrido.

“Tenemos el mayor interés en que lo ocurrido se esclarezca. Estamos a disposición de las autoridades para aportar la información que requieran y atender sus solicitudes dentro de la investigación”, se lee en la misiva que difundió la empresa.

Hello Life también pidió prudencia ante la situación, en consideración al duelo que atraviesan los familiares de la víctima. Por ahora, el comunicado se concentra en expresar solidaridad y reiterar la voluntad de atender las solicitudes que surjan durante la investigación.

Qué se sabe del accidente en el restaurante de Bucaramanga

La emergencia ocurrió el 2 de octubre, cuando Janeth Mylene Suárez Saavedra desayunaba con su esposo, José Luis Rodríguez, en el establecimiento ubicado en el sector de Cabecera. Según las primeras versiones conocidas, una trabajadora habría estado manipulando un pebetero que presuntamente funcionaba con alcohol cuando se produjo una llamarada.

Suárez Saavedra sufrió quemaduras en entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo. Su esposo también resultó lesionado al intentar auxiliarla. Ambos fueron trasladados al Hospital Internacional de Colombia, donde recibieron atención médica.

La ingeniera ambiental permaneció hospitalizada durante 11 días, pero falleció el 13 de octubre debido a la gravedad de sus heridas. Su muerte dejó pendiente el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon el accidente.

Hasta el momento, las versiones iniciales sobre la manipulación del recipiente no constituyen una conclusión oficial sobre las causas de la emergencia. La investigación deberá establecer qué ocurrió y determinar si existen responsabilidades relacionadas con los hechos.

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