La madrugada de este jueves 15 de octubre quedó grabada como una de las horas más oscuras y trágicas en las carreteras del suroeste colombiano, luego de que un bus de servicio público intermunicipal sufriera un aparatoso accidente en la vía Panamericana, específicamente en el tramo crítico que conecta a los municipios de Rosas y Timbío, en el departamento del Cauca. El saldo preliminar entregado por las autoridades y los organismos de socorro es devastador: cuatro personas fallecidas y 56 heridas de consideración, tras un violento intento de asalto armado que desencadenó el volcamiento del vehículo hacia un profundo abismo.

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De acuerdo con la información oficial suministrada por la Policía Metropolitana de Popayán y los cuerpos de emergencia, el automotor implicado era un autobús de dos pisos perteneciente a la empresa Panamericana, el cual cubría una ruta internacional procedente de Ecuador. La unidad de transporte se desplazaba con total normalidad transportando a decenas de pasajeros, en su mayoría turistas y familias que retornaban a sus destinos tras cumplir con diversas actividades de tránsito fronterizo. Sin embargo, hacia la medianoche, al aproximarse al sector conocido como El Manzano, la tranquilidad del trayecto se vio abruptamente interrumpida por la acción criminal.

Cuatro sujetos fuertemente armados salieron repentinamente de la espesa maleza apostada a los costados de la carretera Panamericana. Los delincuentes se abalanzaron sobre el pavimento realizando ráfagas de disparos al aire y señales perentorias con el objetivo inequívoco de obligar al conductor a detener la marcha para perpetrar un asalto masivo contra los ocupantes. Ante la inminente amenaza y en un acto desesperado por salvaguardar la vida de los pasajeros y evadir el atraco, el conductor optó por acelerar y continuar su camino. La respuesta de los asaltantes fue inmediata y despiadada: abrieron fuego de manera indiscriminada contra el parabrisas y la carrocería del bus en movimiento.

Los múltiples impactos de bala, sumados a la alta velocidad de la maniobra evasiva en medio de una zona de curvas complejas y pronunciadas, provocaron que el conductor perdiera el control del pesado vehículo intermunicipal. El autobús se salió por completo de la calzada, sufrió un violento volcamiento sobre su costado izquierdo y terminó precipitándose al vacío hacia un abismo ubicado a un lado de la vía. La fuerza del impacto y las volteretas del automotor causaron la muerte instantánea de cuatro ocupantes, identificados preliminarmente por criminalística como dos mujeres adultas, un hombre adulto y un menor de edad, cuyas identidades exactas están siendo corroboradas por Medicina Legal.

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La emergencia movilizó un masivo y rápido despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Timbío, Rosas y Popayán, respaldados por una caravana de ambulancias que laboró sin tregua durante toda la madrugada para rescatar a los 56 pasajeros heridos, entre quienes se encuentran menores de edad y ciudadanos extranjeros. Los afectados fueron remitidos de urgencia a centros asistenciales de Popayán, donde varios permanecen bajo pronóstico reservado debido a la gravedad de sus politraumatismos. Entre tanto, el Ejército Nacional y la Policía de Carreteras desplegaron un fuerte operativo de control territorial en la zona para dar con el paradero de los cuatro criminales que huyeron aprovechando la oscuridad de la noche boscosa del Cauca.

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