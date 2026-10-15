Por: Blu Radio

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La celebración de cumpleaños del joven Elías Rafael Pitalúa Peralta en Puerto Colombia terminó en tragedia la madrugada de este jueves, cuando una ola en el mar lo arrastró y lo ahogó frente a sus amigos.

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Los jóvenes llegaron a la playa cercana al muelle 1888 y, a las 3:00 de la madrugada, sin importarles que está prohibido el ingreso al mar en horario nocturno, se lanzaron al agua para darse un baño y continuar la celebración jugando con las olas.

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Uniformados de la Policía que estaban custodiando la zona le ordenó a este grupo de amigos salir del agua, hasta impuso comparendos para obligarlo a retirarse de las playas, pero los jóvenes ignoraron todo llamado de atención y continuaron su festejo en el mar.

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Minutos después uno de ellos empezó a ahogarse y fue entonces cuando Elías decidió rescatar a su amigo. El joven cumplimentado logró poner a salvo a su compañero, pero luego la corriente lo venció a él y lo ahogó.

Linda Goenaga, coordinadora del Cuerpo de Salvavidas de Puerto Colombia, hace un llamado a la prudencia y a respetar el horario de las playas, pues estos están definidos por la dinámica del mar.

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“En las madrugadas está prohibido ingresar al mar debido a las corrientes marinas. El horario establecido para el uso y disfrute de playas es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Está prohibido hacer clavados y bañarse cerca de los espolones”, aseguró Goenaga.

Las autoridades también recuerdan que está prohibido hacer clavados desde la estructura del muelle y que el baño seguro en el mar es en la orilla. “Los niños son responsabilidad de los adultos”, insisten.

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