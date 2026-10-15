María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, aseguró que la orden para cometer el magnicidio de su esposo habría salido del Congreso de la República.

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Reveló que entregó a la Fiscalía información que podría contribuir a esclarecer quiénes estuvieron detrás del crimen ocurrido el 7 de junio de 2025.

Según Tarazona, antes del atentado recibió mensajes que advertían sobre un posible plan contra Uribe Turbay y otros integrantes del Centro Democrático. Entre los elementos entregados a las autoridades habría nombres, fotografías y conversaciones.

Uno de los mensajes señalaba que el dinero habría salido de Venezuela y la orden del Congreso. Sin embargo, aclaró que corresponde a la Fiscalía verificar la veracidad de esa información.

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Las declaraciones generaron reacciones políticas. El senador Hernán Cadavid pidió investigar la denuncia, mientras que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, esclarecer los hechos.

El expresidente Álvaro Uribe también pidió protección para Tarazona y avances en la investigación.

El expediente ya registra siete condenas contra participantes del atentado. Además, un testimonio señaló a la Segunda Marquetalia como posible responsable de impartir la orden y mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’.

La Fiscalía emitió órdenes de captura contra siete integrantes de esa organización, incluidos alias ‘Iván Márquez’ y ‘Jhon 40’, quienes aún no han sido capturados. La investigación continúa para identificar a los autores intelectuales.

María Claudia Tarazona leyó mensaje que le mandaron sobre atentado a Miguel Uribe

Ella leyó en Blu Radio el mensaje completo que le mandaron desde Caquetá dos meses antes del atentado. Ahí le decían que fue desde el Senado que ordenaron el ataque contra Miguel Uribe Turbay.

“Voy a leer el chat: ‘Ese malparido de ‘Marcos Calarcá’ está organizando ocho comandos para hacer el atentado. Me lo dijo una fuente confiable. Por eso he intentado comunicarme con usted. La orden salió del Senado. Mi informante está allá dentro y me lo dice, por eso le digo a usted para que tengan cuidado’”, detalló.

Asimismo, ese contacto le escribió de nuevo tras el ataque. “’¿Dónde putas estaba el esquema de Miguel? Se los dije, que lo iban a matar’”, concluyó ella leyendo el mensaje.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.