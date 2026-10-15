Un nuevo hecho de violencia contra un menor de edad generó consternación en el oriente de Antioquia. Un niño de 13 años fue asesinado en el municipio de El Carmen de Viboral, en medio de un presunto caso de hurto en el que los responsables le habrían disparado en repetidas ocasiones.

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De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió a dos cuadras del parque principal, en la vía de salida hacia el municipio de Rionegro. Tras el ataque, los presuntos responsables habrían huido del lugar con el morral de la víctima.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X, donde anunció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables del homicidio.

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“Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen”, manifestó el mandatario.

Me reportan el asesinato de un menor de 13 años en El Carmen de Viboral. Los asesinos se habrían llevado su morral. La @PoliciaColombia acordonó la zona. La @GobAntioquia ofrece una recompensa de hasta $200 millones para quienes suministren información. Urge esclarecer este hecho y dar con los asesinos. No podemos normalizar la muerte de los niños; tampoco su vinculación con el crimen. @BGLuisMartinez, @SeguridadAnt. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 15, 2026

Las circunstancias exactas del asesinato son materia de investigación. Aunque la información inicial apunta a un posible hurto, las autoridades deberán establecer cómo ocurrió el ataque e identificar a quienes estarían detrás del crimen.

La recompensa anunciada por la Gobernación busca incentivar la entrega de información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y permita avanzar en la búsqueda de los responsables.

El caso vuelve a poner en el centro de la atención la violencia que afecta a menores de edad en el departamento, en medio del llamado de las autoridades a esclarecer lo sucedido.

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El asesinato del niño se convirtió en el segundo homicidio registrado en menos de 12 horas en el oriente antioqueño, según la información conocida. En el municipio de Marinilla, un joven venezolano de 21 años fue víctima de un ataque sicarial mientras se encontraba en una barbería del barrio Cantoncito.

Este crimen interrumpió una racha de 80 días consecutivos sin homicidios en esa localidad, de acuerdo con los datos suministrados. Los dos hechos violentos generaron preocupación en la región, mientras se espera que las investigaciones permitan esclarecer los móviles de los ataques e identificar a los responsables.

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