Janeth Mylene Suárez Saavedra, de 57 años, falleció después de permanecer durante 11 días bajo atención médica por las graves quemaduras que sufrió en un accidente ocurrido el pasado 2 de octubre en un restaurante de Bucaramanga, Santander.

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La mujer murió en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), centro asistencial al que fue trasladada después de resultar herida mientras desayunaba con su esposo en el establecimiento Hello Life, ubicado en el barrio Cabecera.

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De acuerdo con las primeras versiones sobre lo ocurrido, una trabajadora del restaurante habría intentado encender un pebetero cuando el elemento se prendió en llamas y terminó afectando a la pareja. Sin embargo, las causas exactas del accidente todavía deben ser establecidas por las autoridades.

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Suárez Saavedra habría sufrido quemaduras en entre el 65 % y el 70 % de su cuerpo, por lo que permaneció hospitalizada en el HIC durante 11 días. Pese a la atención recibida, no logró recuperarse de la gravedad de las heridas.

Su esposo también resultó afectado por las llamas. No obstante, la información disponible no precisa el alcance de sus lesiones ni su estado de salud más reciente. Por ahora, no se ha establecido de manera concluyente qué provocó que el pebetero se incendiara ni bajo qué condiciones estaba siendo utilizado. Estos aspectos hacen parte de las circunstancias que deberán esclarecerse durante la investigación.

¿Quién era Janeth Mylene Suárez Saavedra?

La mujer era ingeniera ambiental y tenía vínculos profesionales y familiares con el municipio de Socorro, Santander, de donde era oriunda su familia.

Años atrás, Suárez Saavedra trabajó en la Alcaldía de Socorro, trayectoria por la que era conocida en ese municipio. Su entorno familiar también ha estado relacionado con la política local, pues su esposo fue candidato a la Alcaldía de esa población.

Su fallecimiento generó tristeza entre sus familiares, allegados y personas que compartieron con ella durante su vida personal y profesional, tanto en Socorro como en Bucaramanga.

Hello Life se pronunció tras la muerte de la mujer

Luego de conocerse el fallecimiento, el equipo del restaurante Hello Life publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de Suárez Saavedra.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la señora Janeth Mylene Suárez Saavedra”, señaló el establecimiento.

En el pronunciamiento, el restaurante también se refirió al accidente ocurrido el 2 de octubre y aseguró que el caso está siendo investigado por las autoridades competentes. Además, manifestó su disposición a entregar la información que le sea requerida durante el proceso.

“Tenemos el mayor interés en que lo ocurrido se esclarezca”, indicó el establecimiento, que expresó su solidaridad con la familia y pidió prudencia y respeto frente al duelo que atraviesan sus allegados.

El comunicado no establece las causas de la emergencia ni determina responsabilidades por lo sucedido.

La investigación deberá reconstruir las circunstancias en las que se produjo el incendio dentro del restaurante y establecer qué ocurrió durante el intento de encender el pebetero.

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Entre los aspectos pendientes de aclaración están las condiciones en las que se utilizó el elemento y los factores que pudieron desencadenar la emergencia. Cualquier conclusión sobre posibles responsabilidades deberá sustentarse en los resultados de las actuaciones correspondientes.

Por ahora, se conoce que el accidente dejó heridos a los dos integrantes de la pareja y que Suárez Saavedra murió 11 días después, debido a la gravedad de las quemaduras.

La muerte de la ingeniera ambiental enluta a sus familiares y a quienes la conocieron en Bucaramanga y Socorro, mientras se espera que las autoridades determinen con precisión cómo ocurrió el accidente.

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