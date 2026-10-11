Un accidente de tránsito que involucró a tres vehículos se registró este domingo 11 de octubre en la vía que comunica a Villavicencio con Puerto López, en el departamento del Meta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cantante ‘El Andariego’ sufrió accidente de tránsito en Antioquia: qué se sabe de su salud)

El siniestro dejó, de manera preliminar, una persona fallecida y al menos 10 lesionados, entre ellos cinco menores de edad, según recogió La FM. El choque ocurrió en el sector de la hacienda Bello Horizonte, aproximadamente 10 kilómetros antes de llegar al centro poblado de Pompeya.

En el accidente estuvieron involucrados una buseta de transporte intermunicipal de la empresa Arimena y dos camionetas Toyota, mencionó Noticias Caracol.

Lee También

Acá, un video que muestra lo sucedido después del accidente:

Terrible accidente se registra en el medio día de este domingo en la vía Villavicencio-Puerto López, 10 kilómetros antes del centro poblado de Pompeya. Por lo menos dos camionetas de alta gama y un vehículo de servicio intermunicipal se vieron involucrados en el lamentable hecho… pic.twitter.com/Rt1xPzihrv — Donde Está La Noticia Está Misael (@dondeestalanoti) October 11, 2026

La emergencia movilizó a las autoridades de tránsito y al personal de atención médica, mientras se adelantaban las labores para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar el balance definitivo de personas afectadas.

La Secretaría de Salud del Meta reportó el traslado de 10 personas lesionadas a un centro asistencial de Villavicencio. El grupo estaba conformado por cinco adultos y cinco menores de edad.

De acuerdo con ese reporte, los niños se encontraban estables, mientras que uno de los adultos permanecía en el área de reanimación debido a la gravedad de su condición.

Las primeras versiones sobre lo ocurrido señalaron que una de las camionetas habría chocado contra el vehículo de transporte público y que el otro automotor también terminó involucrado. Sin embargo, esta hipótesis no constituye una explicación definitiva de los hechos.

Tanto La FM como Noticias Caracol indicaron que las circunstancias de la colisión estaban pendientes de esclarecimiento. Por esa razón, no es posible establecer con certeza cómo se produjo el choque ni atribuir responsabilidades mientras avanzan las investigaciones.

El siniestro también afectó el tránsito por el corredor vial entre Villavicencio y Puerto López. De acuerdo con los reportes de la Concesión Vial de los Llanos, inicialmente se presentó un cierre en el sector de la emergencia y posteriormente se informó sobre el paso restringido a un carril.

La reducción de la movilidad se produjo mientras las autoridades atendían la situación y adelantaban los procedimientos correspondientes en el lugar del accidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.