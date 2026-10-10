Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La trágica muerte de Nicol Valentina Bernal en un accidente de tránsito en el barrio Jardín de Ibagué ha dejado un profundo vacío entre sus familiares y personas cercanas. La madre de la joven, Zenaida Zúñiga, rompió el silencio para emitir una importante advertencia ante el aumento de solicitudes de dinero que, según ella, no estarían autorizadas por la familia. De acuerdo con declaraciones reunidas por El Nuevo Día, Zúñiga explicó que los gastos para el sepelio y las honras fúnebres de Nicol Valentina ya se cubrieron por completo, gracias al apoyo solidario de amigos y conocidos que se unieron ante el doloroso momento. Por este motivo, enfatizó que no existe ninguna campaña vigente para recaudar fondos relacionados con el funeral de su hija.

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Los allegados de Nicol Valentina han recibido innumerables muestras de apoyo y solidaridad en estos días de luto, y su madre aprovechó para expresar su profundo agradecimiento hacia quienes los acompañaron y colaboraron. Sin embargo, el luto se ha visto ensombrecido por la posibilidad de estafas, situación que obligó a la familia a lanzar una alerta preventiva para evitar que personas ajenas se aprovechen de la situación. Según lo citado por El Nuevo Día, Zúñiga recomendó a cualquier persona que quiera realizar un aporte económico verificar primero con la familia o con sujetos de plena confianza, antes de efectuar cualquier transferencia, para garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan y no a manos de desconocidos.

Aunque enfatizó que las necesidades económicas relacionadas directamente con el sepelio ya fueron resueltas, Zenaida Zúñiga aclaró que toda ayuda voluntaria destinada al bienestar y manutención de los hijos de Nicol Valentina será recibida con gratitud. No obstante, reiteró que esta contribución debe confirmarse directamente con el círculo cercano, para evitar fraudes. De esta manera, la familia agradece la generosidad de la comunidad pero pide no bajar la guardia frente a acciones de personas inescrupulosas que podrían aprovechar el dolor ajeno para beneficio propio.

La actitud de la familia frente a la tragedia resalta la importancia de la verificación y el respaldo comunitario, en busca de proteger tanto la memoria de Nicol Valentina como los intereses de sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo evitar estafas cuando se ofrecen donaciones tras una tragedia?

Para reducir el riesgo de ser víctima de estafas en situaciones de duelo, como ocurrió con la familia de Nicol Valentina Bernal, es esencial verificar siempre la autenticidad de cualquier solicitud antes de entregar dinero. La recomendación de la familia, citada por El Nuevo Día, es confirmar directamente con los familiares o contactos reconocidos si la ayuda es necesaria y cómo hacer llegar el apoyo de manera segura.

¿A dónde se deben dirigir las donaciones para apoyar a los hijos de Nicol Valentina Bernal?

Según lo expuesto por Zenaida Zúñiga, las personas interesadas en ayudar a los hijos de Nicol Valentina deben comunicarse directamente con la familia o con personas de confianza, para asegurarse de que la contribución cumpla con ese propósito legítimo y llegue a los destinatarios correctos, evitando engaños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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