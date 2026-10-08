En medio de casos insólitos a nivel nacional, una grave denuncia por presunta estafa sacudió recientemente al barrio Galán en la ciudad de Bogotá, tras conocerse la repentina desaparición de una conocida esteticista que trabajaba en el sector.

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Cerca de 90 personas entre residentes y comerciales de la zona revelaron que la mujer solicitó reiterados préstamos monetarios a sus conocidos hasta acumular una cifra aproximada a los 500 millones de pesos.

La señalada justificaba las sumas requeridas asegurando que las destinaría al tratamiento médico de un supuesto cáncer agresivo padecido por su hermana, huyendo finalmente del barrio sin dejar rastro.

El Tiempo indicó que accedió a un documento manuscrito firmado presuntamente por Yuly de Jesús Álvarez, señalada como la hermana de Milagros Álvarez, la principal implicada en el millonario desfalco.

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La nota fue dejada en el inmueble antes de que ambas mujeres abandonaran apresuradamente el popular sector capitalino y las víctimas iniciaran las correspondientes acciones legales.

Sin embargo, diversas fuentes declararon ante el citado medio de comunicación que la sospechosa Milagros Álvarez ni siquiera tendría una hermana en la vida real.

En el papel redactado a mano y con caligrafía cursiva, se aprecia lo que parece ser un “contrato con Dios” enfocado en conseguir cerca de 550 millones de pesos.

Según el texto, el objetivo era saldar las deudas acumuladas por la acusada, financiar una motocicleta y cubrir los gastos universitarios de sus dos hijos.

“Espíritu Infinito, Dios mío, quiero hacer este contrato directamente contigo porque sé que eres el creador de todo y para todos y que tu abundancia es infinita”, expresa la apertura del escrito.

La firmante detalla en el mensaje que la abrumadora suma requerida serviría para solucionar los problemas financieros de su familiar y auxiliar a sus descendientes con sus necesidades económicas.

“Te pido un préstamo de 550 millones de pesos. Lo utilizaré para saldar las deudas de mi hermano y sus problemas. Para comprarle la moto a mi hijo y ayudar a mi otro hijo, en la universidad y hacer otros arreglos”, escribió.

En el contenido del manuscrito no aparece ninguna mención sobre diagnósticos de cáncer u otras patologías, contradiciendo abiertamente la versión que Milagros entregó a sus damnificados.

Diversas víctimas entrevistadas por la prensa explicaron que la esteticista enseñó certificaciones médicas para respaldar la supuesta enfermedad de su pariente, aunque la autenticidad de las certificaciones nunca fue comprobada.

Al concluir la carta, la autora plasmó un compromiso personal: “Me comprometo a regresarte este dinero multiplicado a cada persona que se acerque a mí mientras yo pueda ayudarle. Le ayudaré y será en tu nombre”.

Esta declaración sugiere a los investigadores que las personas involucradas posiblemente no planearon la huida con los recursos financieros desde el comienzo de las transacciones.

En la parte inferior de la hoja, la mujer estampó la firma con el nombre de “Yuly de Jesús Álvarez Hernández” e incluyó un apunte en tinta azul.

El texto en azul menciona un supuesto juego de MiLoto con el que pretendía ganar el premio acumulado mayor para cubrir la abultada deuda generada.

Sin embargo, dicho apartado resulta prácticamente ilegible en su totalidad, impidiendo establecer con exactitud si planeaba saldar la suma acumulada mediante ese método.

Por ahora, la Policía desconoce el paradero de las sospechosas de este engaño masivo en la capital del país.

Según testimonios recabados, vecinos y una exempleada del establecimiento confirmaron que las mujeres escaparon durante la madrugada del 30 de septiembre con ayuda de otros familiares.

Además, las implicadas vaciaron totalmente el local comercial donde funcionaba el centro de estética y que sirvió simultáneamente como vivienda particular para ambas durante varios meses, en un caso que con esta carta resulta insólito.

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