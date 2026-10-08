Blanca Emeria Pardo Rosero, una mujer de 72 años de San Bernardo, Nariño, murió después de ser encontrada con signos de violencia y presunto abuso sexual. Ahora se conoció el testimonio de su hija sobre las circunstancias en que la encontraron.

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(Vea también: “El celular sonó”: revelan última llamada de Blanca Pardo, mujer hallada con signos de abuso)

Cuando sus allegados lograron ubicarla, la mujer estaba desorientada y en estado de shock. Poco después, comenzó a repetir unas palabras que quedaron como uno de los últimos testimonios sobre lo ocurrido: “Déjenme en paz”.

Así lo relató su hija Yenny en dialogo con el podcast ‘Vamos pa’ eso’. De acuerdo con el testimonio, el contacto último contacto telefónico entre Blanca y su hija ocurrió un miércoles, cerca de las 8:00 de la noche.

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La conversación transcurrió como cualquier otra: la adulta mayor le contó que estaba recogiendo huevos para enviárselos a sus hijos y que todavía debía terminar de recoger tres nidos.

La hija volvió a llamar alrededor de las 10:00, 11:30 y 12:40. El resultado fue el mismo. Mientras tanto, Marisol, otra hija de Blanca que vivía con ella, había salido de la vivienda para atender a un paciente en otro municipio. Cuando regresó cerca de las 5:00 de la tarde, su madre no estaba.

La familia empezó entonces a preguntar a los vecinos. Uno de ellos aseguró haber visto a Blanca entre las 8:00 y las 8:30 de la mañana caminando hacia un terreno familiar, una pista que llevó a sus allegados hasta un potrero ubicado a unos diez minutos de la vivienda.

Allí encontraron a la mujer con vida, pero desorientada y en estado de shock, según el relato de sus familiares. También estaba muy afectada por el frío y no conseguía explicar qué había ocurrido durante las horas en las que permaneció lejos de casa.

¿Qué pasó con Blanca Pardo después del hallazgo?

La mujer recibió atención médica inicialmente en San Bernardo y posteriormente fue trasladada a Pasto debido a la gravedad de su condición. Murió después de ser hospitalizada.

Un informe de la Policía de Nariño, conocido por El Tiempo, registró que Blanca fue encontrada desorientada y con “aparentes signos de abuso sexual”. El documento también señala que, en ese momento, no se conocía quién habría causado las lesiones y que el caso estaba bajo investigación.

La investigación quedó en manos del CTI de la Fiscalía, que deberá establecer qué ocurrió entre la última conversación de Blanca con su hija y el momento en que fue encontrada en el terreno familiar, además de determinar quiénes serían los responsables.

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