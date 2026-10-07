Una tragedia familiar conmociona a la comunidad venezolana en Orlando, Florida, luego de que las autoridades encontraran muertos a dos hermanos gemelos de 17 años y a su padre, en un caso que es investigado como un aparente homicidio-suicidio.

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Las víctimas fueron identificadas como Carlo y Melanie Montiel Infantino, mientras que su padre, Iván Montiel Roa, de 63 años, también fue encontrado sin vida dentro de la vivienda. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, los detectives creen que Roa habría asesinado a sus hijos y posteriormente se habría quitado la vida.

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El caso se conoció el miércoles 30 de septiembre, cuando agentes acudieron a una vivienda ubicada en la cuadra 1200 de Courtney Chase Circle, en el área de Hunter’s Creek, al sur de Orlando.

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La intervención policial se produjo después de una solicitud de verificación de bienestar. Un vecino había manifestado su preocupación porque llevaba aproximadamente una semana sin ver a los integrantes de la familia.

Cuando los agentes ingresaron al apartamento, encontraron a Carlo y Melanie en la sala. Ambos presentaban múltiples heridas ocasionadas con un arma blanca. Posteriormente, los uniformados localizaron a Iván Montiel Roa sin vida en uno de los baños de la residencia.

La escena llevó a los investigadores a establecer como principal hipótesis que el padre habría atacado mortalmente a sus dos hijos y después se habría quitado la vida. No obstante, las autoridades aún no han establecido públicamente el motivo ni todos los detalles de lo ocurrido.

🇺🇸🇻🇪‼️ | Un padre acabó con la vida de sus dos hijos gemelos de 17 años y luego se quitó la suya en Orlando, Florida, según la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Carlo Montiel Infantino y Melanie Montiel fueron hallados sin vida en la sala de su casa, y su padre, Iván Montiel Roa, de 63 años, en el dormitorio. La familia, de origen venezolano según medios locales, había perdido en junio a la madre de los jóvenes. — UHN Plus (@UHN_Plus) October 5, 2026

Los hermanos y su padre tenían raíces venezolanas. Según los reportes conocidos sobre el caso, la familia era originaria de Maracaibo, estado Zulia, y había emigrado a Estados Unidos años atrás.

Carlo y Melanie eran estudiantes de Cypress Creek High School. Tras conocerse sus muertes, el colegio expresó su pesar y puso a disposición apoyo de consejería para la comunidad educativa afectada por la tragedia.

El caso también causó reacciones entre representantes y residentes de la zona. La representante estatal de Florida Rita Harris manifestó su consternación por la muerte de los adolescentes y expresó solidaridad con familiares, compañeros y vecinos.

Uno de los elementos que ahora hace parte del contexto de la investigación es el fallecimiento de la madre de los adolescentes. De acuerdo con publicaciones que habría realizado Iván Montiel Roa en redes sociales y con información recogida por medios estadounidenses, la mujer murió en junio después de enfrentar un cáncer.

Por ahora, las autoridades no han confirmado que este hecho haya sido el detonante de la tragedia. Se trata de uno de los aspectos de la historia familiar que podría ayudar a los investigadores a reconstruir las circunstancias previas a las muertes.

¿Quién era Iván Montiel Roa?

En sus perfiles de redes sociales, Montiel Roa se presentaba como agente inmobiliario y también había tenido vínculos con el sector de la construcción.

Medios estadounidenses señalaron además que anteriormente había operado una empresa relacionada con esa actividad. En publicaciones recientes en internet también ofrecía algunos artículos para la venta, entre ellos una cama, un sofá, una mesa y bicicletas. Las autoridades todavía no han explicado qué ocurrió dentro del apartamento ni cuándo exactamente se produjeron las muertes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Orange mantiene abierta la investigación para establecer las circunstancias que rodearon la muerte de los tres integrantes de la familia.

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Hasta ahora, la principal hipótesis de los detectives es que Iván Montiel Roa habría acabado con la vida de Carlo y Melanie y posteriormente se habría suicidado, pero las autoridades no han informado públicamente el motivo que habría desencadenado los hechos.

El caso dejó además interrogantes entre la comunidad venezolana de Orlando, mientras familiares, compañeros de colegio y vecinos intentan asimilar la pérdida de los dos adolescentes.

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