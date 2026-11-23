La investigación contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso tendrá un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la Nación anunció que adicionará hechos a la imputación de cargos que presentó el pasado 4 de agosto contra el expresentador, luego de recopilar elementos de prueba que apuntarían a situaciones que no estaban incluidas en la indagación inicial.

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De acuerdo con el ente acusador, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó una audiencia para incorporar esos nuevos hechos al proceso. En su pronunciamiento, la institución indicó que los señalamientos estarían relacionados con un posible caso de acoso contra cuatro jóvenes.

La entidad explicó que esta decisión responde al principio de progresividad de la investigación, que permite incorporar circunstancias y hechos diferentes a los que fueron expuestos durante la primera imputación. Por esa razón, la ampliación deberá presentarse nuevamente ante un juez de control de garantías.

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¿Qué pasó en la primera imputación contra Jorge Alfredo Vargas?

El 4 de agosto, la Fiscalía imputó cargos al expresentador por presuntas conductas de acoso. Sin embargo, durante esa audiencia también se conoció que varias de las mujeres mencionadas en el proceso manifestaron que no querían participar en la investigación penal.

En ese momento, algunas de ellas cuestionaron que declaraciones que habrían entregado dentro de Caracol Televisión terminaran en poder de la Fiscalía y fueran incorporadas a la investigación sin que, según señalaron, hubieran dado su consentimiento para ese uso.

A través de una carta pública, las jóvenes pidieron que se respetaran sus decisiones y su privacidad frente al proceso. “Pedimos a la Judicatura, a la sociedad y a los medios de comunicación respeto por nuestra identidad, dignidad y voluntad”, expresaron.

¿Qué sigue en el proceso contra el expresentador?

Con la solicitud de adición de hechos, la Fiscalía busca que Vargas conozca los nuevos señalamientos que pretende incorporar a la investigación. El procedimiento deberá adelantarse ante un juez de control de garantías, que definirá la fecha de la audiencia.

Se espera que el ente acusador radique formalmente la petición y que, posteriormente, se establezca cuándo deberá comparecer el expresentador.

Por ahora, la investigación continúa en curso y los hechos señalados por la Fiscalía corresponden a presuntas conductas. La eventual incorporación de nuevos elementos a la imputación no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

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