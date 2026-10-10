Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un fatal accidente de tránsito se presentó en la vía que conecta a Armero Guayabal con Lérida, específicamente en el sector de Río Recio, donde un conductor de un vehículo de carga perdió la vida tras el siniestro. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el hecho tuvo lugar cuando un tractocamión, identificado con las placas QZY-646, se movilizaba en sentido Armero Guayabal-Lérida y terminó impactando violentamente contra un árbol, ocasionando graves daños en la cabina del automotor.

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Las primeras versiones indican que el impacto fue de tal magnitud que el conductor falleció en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima de manera oficial. El Nuevo Día reportó que las unidades de Tránsito y Transporte atendieron de inmediato la emergencia, aplicando los protocolos establecidos para este tipo de sucesos y asegurando la zona para facilitar las labores investigativas.

Respecto a las causas del accidente, la información disponible señala que aún no existe confirmación oficial sobre lo que provocó la pérdida de control del vehículo. Las autoridades investigan varias hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, exceso de velocidad o la ocurrencia de un microsueño, aunque todas estas circunstancias deberán ser analizadas detalladamente durante el proceso. Resulta fundamental que estos factores sean esclarecidos para evitar futuros eventos trágicos en esta importante vía del norte del Tolima, donde el corredor vial es frecuentado por automotores pesados.

Por ahora, este lamentable caso deja como balance la muerte del conductor y el recordatorio de la importancia de las medidas de prevención y control en las principales carreteras del país. Las autoridades continúan trabajando en la investigación para entregar resultados concluyentes sobre lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente de tractocamión entre Armero Guayabal y Lérida?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa exacta del accidente que cobró la vida del conductor de un tractocamión en la carretera entre Armero Guayabal y Lérida. Entre las hipótesis que se investigan se encuentran fallas mecánicas, exceso de velocidad o un posible microsueño, pero ninguna de estas ha sido respaldada oficialmente.

¿Qué es un microsueño y cómo puede provocar accidentes de tránsito?

Un microsueño es una breve pérdida involuntaria de la atención o el estado de vigilia que puede durar unos segundos. Este fenómeno puede ocurrir cuando una persona, especialmente conductores, experimenta fatiga extrema o sueño mientras maneja, y es una de las causas que pueden generar accidentes graves, como el ocurrido en la vía Armero Guayabal-Lérida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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