La ruptura entre el presidente Abelardo de la Espriella y José Félix Lafaurie no se habría originado únicamente por la fotografía del dirigente ganadero con Iván Cepeda. Detrás del distanciamiento también hay diferencias por el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado, una disputa que escaló hasta una auditoría forense y que podría poner en riesgo la continuidad de Fedegán como administrador de esos dineros.

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El conflicto se hizo más visible durante el Congreso Nacional de Fedegán, en Valledupar, donde la presencia de Iván Cepeda provocó inconformidad entre varios asistentes. Según información conocida por Semana, cerca de 1.500 empresarios participaron en el encuentro y una parte de ellos abandonó el recinto. El abrazo entre Cepeda y Lafaurie terminó convirtiéndose en el detonante público de una disputa que ya venía creciendo por las diferencias entre el gremio y el Ministerio de Agricultura.

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La reacción del presidente fue más allá de cuestionar el encuentro. De la Espriella publicó la fotografía en sus redes sociales y acusó a Lafaurie de buscar alianzas con Cepeda para mantener beneficios del gremio. También anunció que dejará de reconocerlo como interlocutor de los ganaderos y que su Gobierno hablará directamente con los productores, sin intermediarios.

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Lafaurie respondió que la invitación a Cepeda se extendió a distintos congresistas y que, como presidente de Fedegán, le correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás. Explicó que mantiene diferencias de fondo con el senador, pero defendió que un gremio pueda relacionarse con representantes de distintas corrientes políticas. Además, advirtió que la polarización no traerá buenos resultados y recordó que el presidente debe gobernar para todos los colombianos.

Sin embargo, el distanciamiento tiene antecedentes relacionados con las cuentas del Fondo Nacional del Ganado (FNG), que administra Fedegán. Se trata de recursos públicos provenientes de una cuota obligatoria sobre la venta de leche y el sacrificio de ganado, destinados a programas como la vacunación contra la fiebre aftosa y la asistencia técnica. Entre 2019 y 2025, el fondo recaudó cerca de 1,1 billones de pesos y los estados financieros registraron $41.049 millones por la remuneración que recibió Fedegán por administrarlo. La cifra llegaría a unos 55.000 millones de pesos al cierre de 2026, según la información conocida por el medio mencionado.

Uno de los episodios que anticipó el choque ocurrió el 3 de noviembre, durante una reunión con representantes de los sectores de carne y leche. Allí, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, cuestionó los resultados de las inversiones del fondo y le pidió a Lafaurie que se retirara del encuentro. Diez días después, la cartera abrió un proceso de contratación por 658,8 millones de pesos para una auditoría forense que revisará gastos, contratos con terceros, posibles vínculos y la forma en que se calculó la remuneración del gremio.

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La revisión también tuvo un nuevo capítulo el 25 de noviembre, cuando un juez ordenó a Fedegán completar las respuestas a 61 requerimientos del Ministerio de Agricultura y entregar los respectivos soportes en un plazo de 48 horas. Lafaurie aseguró que la federación ya había suministrado la información, que la cartera tenía constancia de recibido y que los documentos sumaban cerca de 190 gigabytes. El gremio, además, ha pedido que la Procuraduría y la Contraloría vigilen el proceso de auditoría.

El cronograma prevé que la revisión comience el primero de diciembre y que el informe final esté listo a más tardar el 31 de ese mes. Si se documentan irregularidades en el manejo de los recursos, el Gobierno buscaría retirar a Fedegán la administración del fondo antes de que termine su contrato, vigente hasta 2029. Así, la controversia entre De la Espriella y Lafaurie ya no se limita a la fotografía con Cepeda: también pone bajo la lupa la relación del Ejecutivo con el gremio y el futuro de los recursos que financian programas para los ganaderos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.