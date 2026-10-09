Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nicolle Valentina Bernal perdió la vida en un accidente de tránsito en Ibagué, lo que dejó una profunda huella en su familia. De acuerdo con lo reportado, la joven había vivido otro duro golpe meses antes, tras el fallecimiento de su esposo, con quien tuvo dos hijos. Así quedó reflejado en una publicación que ella misma hizo pública, donde expresó el dolor por la partida de su pareja, señalando que solo le quedaban los recuerdos y los momentos vividos. En su mensaje, agradecía por los dos hijos que ahora son, en sus palabras, su fortaleza y su razón para continuar. La situación es dolorosa, ya que tras el trágico hecho de este viernes, los dos menores quedaron sin la presencia de ambos progenitores.

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El accidente se produjo en la mañana del viernes, específicamente en la carrera Quinta con calle 77, en el barrio El Jardín de Ibagué. Según lo informado por la Policía Metropolitana de Ibagué, Nicolle iba como conductora de una motocicleta automática de color rojo, cuyas placas eran AFZ-41E. En el incidente, otra joven que la acompañaba resultó herida y tuvo que ser remitida a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica.

Las autoridades arribaron al lugar para realizar los procedimientos requeridos. Según los datos recogidos por la Policía y los agentes de tránsito, durante la inspección se halló un triturador de marihuana cerca de la motocicleta y se recabaron testimonios que mencionaban el posible consumo de licor previo al accidente. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no existe confirmación de que tanto la conductora como la acompañante hubiesen consumido bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas antes del accidente.

Respecto a los hechos, una de las hipótesis que se manejan inicialmente apunta a que la pérdida de control de la moto pudo estar relacionada con la calzada mojada a causa de las lluvias en la zona. No obstante, las causas concretas del siniestro todavía no han sido determinadas de manera oficial por las autoridades competentes. Mientras tanto, la comunidad y la familia de Nicolle enfrentan el dolor y la incertidumbre que deja la partida de ambos padres en una misma historia familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles confirmados del accidente de Nicolle Valentina Bernal en Ibagué?

Según la Policía Metropolitana de Ibagué, Nicolle Valentina Bernal falleció en un siniestro vial ocurrido en la carrera Quinta con calle 77, en el barrio El Jardín. Se movilizaba en una motocicleta roja y, tras el accidente, una acompañante resultó herida. Las hipótesis iniciales señalan la posible influencia de la vía mojada por lluvias, aunque las investigaciones continúan para aclarar las causas exactas.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre la causa del accidente de tránsito en Ibagué?

Hasta el momento, las autoridades exploran que la conductora podría haber perdido el control de la motocicleta debido a las condiciones de la vía, que estaba húmeda por las lluvias. Sin embargo, las causas precisas aún están siendo investigadas por las autoridades policiales, quienes también descartaron confirmar consumo de licor o sustancias psicoactivas por falta de pruebas concluyentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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