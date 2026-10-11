El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido en el mundo artístico como ‘El Andariego’, sufrió un accidente de tránsito durante la tarde de este domingo 11 de octubre en una zona rural de Sonsón, Antioquia.

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El artista se desplazaba hacia el municipio de Nariño, donde tenía previsto ofrecer un concierto durante las Fiestas de las Cosechas, según recogió Blu Radio.

La emisora indicó que el intérprete resultó con heridas leves y estaba recibiendo atención médica en un centro de salud de Sonsón. Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre la condición de las otras personas que viajaban con él ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

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Acá, el video de cómo quedó el carro:

#EnDesarrollo El cantante de música popular El Andariego sufrió un accidente de tránsito en la vereda Tasajo, en el municipio de Sonsón, departamento de Antioquia. Según las autoridades, presenta heridas leves y recibe atención médica en el centro de salud del municipio.

El artista se dirigía al municipio de Nariño para presentarse esta noche en las Fiestas de las Cosechas. Se desconoce el estado de salud de los demás ocupantes y las causas del siniestro. #Vopcesysonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 11, 2026

El accidente ocurrió en la vereda Tasajo, un sector rural de Sonsón. Según los relatos de personas que se encontraban en el lugar, el vehículo en el que se movilizaba el cantante habría perdido su trayectoria sobre la carretera y terminó impactando contra un talud de tierra ubicado a un costado de la vía.

Las imágenes conocidas del hecho muestran una camioneta de color oscuro con daños visibles en su parte delantera, producto del choque.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de El Andariego?

De acuerdo con el reporte de Blu Radio, el cantante sufrió lesiones que, en principio, fueron calificadas como leves y fue atendido en un centro asistencial del municipio antioqueño.

Las versiones de testigos señalan que algunas personas que transitaban por el sector le habrían prestado ayuda después del accidente. Posteriormente, el artista habría sido trasladado en un vehículo particular hasta el casco urbano de Sonsón para recibir atención médica.

¿Qué causó el accidente de ‘El Andariego’?

Después del accidente, el cantante publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores. Según contó, el incidente se presentó cuando se desplazaba hacia el municipio de Nariño para cumplir con otro compromiso musical, luego de terminar una presentación en Anserma.

El artista explicó que un microsueño habría sido la causa del accidente, que por fortuna no tuvo consecuencias graves. Además, confirmó que tanto él como su yerno, quien lo acompañaba durante el recorrido, se encuentran bien. De acuerdo con su relato, el vehículo sufrió daños materiales, pero ninguno de los dos resultó afectado de gravedad.

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En su mensaje, Juan Carlos Hurtado agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud y del resto de su equipo. También pidió tranquilidad a sus seguidores y expresó su agradecimiento a Dios por lo ocurrido.

“Gracias a Dios estoy bien”, manifestó el cantante, quien aseguró que seguirá adelante con sus compromisos y destacó el cariño recibido tras conocerse la noticia del accidente.

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