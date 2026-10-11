Por: El Espectador

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El reciente ataque a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla, Atlántico, ha puesto en evidencia la grave situación de seguridad que enfrentan quienes laboran en el sector penitenciario en Colombia. El hecho ocurrió en la noche del sábado 10 de octubre, cuando los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, adscritos a la cárcel El Bosque de Barranquilla, fueron atacados con armas de fuego por sujetos armados tras finalizar su jornada laboral. De acuerdo con la información citada por El Espectador, ambos funcionarios permanecen bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad.

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Este atentado llevó a que la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos, emitiera un sólido pronunciamiento. La Defensoría rechazó enfáticamente el ataque y manifestó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y colegas. Además, expresó su preocupación por las amenazas recibidas también por integrantes del Gobierno, entre ellos el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, amenazas que surgieron en el contexto de recientes traslados de personas privadas de la libertad a cárceles de máxima seguridad, una medida que según la entidad, es legítima y necesaria para el control efectivo de los centros de reclusión.

No se trata de episodios aislados. Según reporta El Espectador, la Defensoría recordó que la cadena de violencias contra el sector penitenciario ha sido permanente en los últimos años, destacando el asesinato del director de la cárcel La Modelo en Bogotá en mayo de 2024, así como otros atentados en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva en 2025. Ante la persistencia de estos hechos violentos, la Defensoría instó a fortalecer estrategias de prevención y protección integral para el personal del Inpec y sus familias.

Para enfrentar esta crisis, la Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Justicia y al Inpec establecer una coordinación estrecha con la Policía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las autoridades regionales, a fin de construir un plan de seguridad robusto. Este plan debería incluir la valoración individual de riesgos, medidas de protección tanto para funcionarios como sus familias, atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, además de medidas específicas frente a los traslados de internos. Finalmente, el llamado es reforzar los protocolos de seguridad en el traslado de personas privadas de la libertad y avanzar en la investigación de los hechos delincuenciales reportados, incluyendo la verificación de panfletos amenazantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones hizo la Defensoría del Pueblo para proteger a los funcionarios del Inpec?

La Defensoría del Pueblo sugirió al Ministerio de Justicia y al Inpec coordinarse con la Policía, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades locales para crear un plan de protección integral. Este plan debe incluir la valoración individual de riesgos, medidas de protección para funcionarios y sus familias, atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, además de fortalecer el control sobre los traslados de personas privadas de la libertad y establecer mecanismos de seguimiento.

¿Por qué se han incrementado las amenazas y ataques contra personal del sistema penitenciario en Colombia?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo y lo registrado por El Espectador, los ataques y amenazas han aumentado en respuesta a decisiones del Gobierno como los traslados de personas privadas de la libertad a cárceles de máxima seguridad. Estas acciones tienen el objetivo de ejercer un mayor control en los establecimientos de reclusión y desmontar estructuras ilegales que operan desde su interior, lo que ha generado reacciones violentas de quienes buscan condicionar las medidas de las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.