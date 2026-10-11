Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

En marzo de 2024, la Corte Suprema de Justicia en Colombia enfrentó decisiones cruciales en el marco del proceso judicial contra Arturo Char Chaljub, expresidente del Senado, acusado de concierto para delinquir y corrupción al sufragante en conexión con el caso conocido como Casa Blanca en Barranquilla. Según información publicada por El Espectador, la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana Velásquez, presentó una ponencia de 210 páginas en la que propuso archivar el expediente a favor del investigado. Lombana argumentó que no se había logrado reunir el estándar probatorio necesario para acusar formalmente a Char Chaljub, pero que tampoco resultaba posible asegurar que los hechos investigados no hubieran ocurrido o que el sindicado no hubiese tenido responsabilidad. Por tal razón, sugirió que lo que correspondía era precluir la instrucción, es decir, cerrar el proceso por la existencia de una duda razonable.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, la mayoría de los miembros de la Sala de Instrucción decidió no acoger la ponencia de Lombana. El 4 de diciembre de 2025, la Sala resolvió acusar a Arturo Char Chaljub, en un giro que evidenció profundas diferencias entre los magistrados. Los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Reyes y Misael Rodríguez contrastaron la tesis de Lombana y documentaron, según El Espectador, una serie de pruebas abundantes sobre la supuesta participación del exsenador en una organización criminal dedicada a la compra de votos en el Atlántico. En este mismo entramado criminal, la excongresista Aída Merlano Rebolledo fue condenada a cinco años de prisión tras comprobarse su implicación.

Esta controversia judicial pone en primer plano las discrepancias dentro de la Corte Suprema de Justicia respecto a la evaluación de pruebas y la aplicación del principio de duda razonable, especialmente en casos de alto perfil y repercusión nacional como este. El expediente y sus tensiones internas cobran relevancia, pues exponen la diversidad de criterios que puede existir incluso al interior de los máximos órganos judiciales, revelando la complejidad y sensibilidad de los procesos penales por corrupción electoral en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Arturo Char Chaljub fue vinculado al caso Casa Blanca en Barranquilla?

Arturo Char Chaljub fue vinculado al caso Casa Blanca en Barranquilla debido a investigaciones sobre su presunta participación en una red de compra de votos en el Atlántico. Según El Espectador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia consideró que había pruebas suficientes para acusarlo de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, delitos relacionados con la manipulación fraudulenta de los resultados electorales mediante pagos a votantes.

¿Qué postura adoptó la magistrada Cristina Lombana en el proceso contra Arturo Char Chaljub?

La magistrada Cristina Lombana Velásquez sostuvo en su ponencia que no existía el estándar probatorio suficiente para acusar a Arturo Char Chaljub, pero tampoco podía afirmarse con certeza que no hubiera cometido la conducta investigada. Por ello, propuso archivar el expediente por duda razonable, una posición que finalmente no fue compartida por la mayoría de la Sala de Instrucción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.