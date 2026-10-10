Por: El Espectador

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En la noche del 10 de octubre, el Ministerio de Justicia, liderado por Iván Cancino, denunció por medio de un comunicado un grave atentado ocurrido en contra de dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Ambos trabajadores, que hacían parte del cuerpo de seguridad de la cárcel El Bosque en Barranquilla, fueron atacados con arma de fuego cuando salían del centro penitenciario, según lo informó la cartera de Justicia. Los dos dragoneantes, identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial, y en información preliminar se reportó que su estado de salud es delicado.

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En el comunicado, el Ministerio de Justicia contextualizó el hecho dentro de un panorama de amenazas que involucra no solo a los funcionarios atacados, sino también al presidente Abelardo de la Espriella, al propio ministro de Justicia, al director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y a otros integrantes de la institución. Estas intimidaciones, según el pronunciamiento, se relacionan con recientes traslados de personas privadas de la libertad y la circulación de mensajes amenazantes en medio del desarrollo de decisiones penitenciarias, que han despertado nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector.

La autenticidad y relación entre estas amenazas y el atentado todavía están bajo verificación, pero las autoridades enfatizaron en la necesidad de reforzar medidas de seguridad y protección para los servidores públicos. El comunicado del Ministerio subraya que “las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del Inpec y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad ni condicionarán las decisiones legítimas del Estado”. El gobierno se comprometió a mantener los traslados, vigilancia y controles penitenciarios, garantizando la seguridad respectiva y adoptando una postura firme frente a la violencia y el miedo.

Por su parte, la Organización de Servidores Penitenciarios (OSP) también repudió de manera tajante tanto el atentado como la reciente circulación de panfletos atribuidos a un grupo ilegal denominado “Fuerzas Unidas de los Presos” (FUP), que mediante un ‘plan pistola’ amenaza con atacar a funcionarios y vehículos encargados del traslado de internos. La OSP hizo un llamado urgente a las autoridades para investigar y judicializar a los responsables, y reiteró el compromiso del personal penitenciario con la ley y la protección de sus compañeros. El rechazo es absoluto ante cualquier intento de terror o intimidación dirigida al sistema carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los funcionarios del Inpec atacados en la cárcel El Bosque de Barranquilla?

Los funcionarios heridos durante el atentado en la cárcel El Bosque de Barranquilla fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez. Ambos pertenecen al cuerpo de seguridad del centro penitenciario y sufrieron lesiones de gravedad al ser atacados con arma de fuego cuando salían del lugar tras su turno, según confirmó el Ministerio de Justicia en su comunicado oficial.

¿Qué es el ‘plan pistola’ anunciado por las ‘Fuerzas Unidas de los Presos’ (FUP)?

El ‘plan pistola’ es una amenaza de acciones violentas, específicamente ataques contra buses y vehículos encargados de transportar personas privadas de la libertad en Colombia. El grupo autodenominado ‘Fuerzas Unidas de los Presos’ (FUP) difundió panfletos intimidantes, generando temor entre funcionarios penitenciarios, conductores y personal de custodia, según informó la Organización de Servidores Penitenciarios (OSP). Las autoridades investigan la procedencia y autenticidad de las amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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