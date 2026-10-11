Por: EL PILON SA

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Entre la vida y la muerte se encuentra un hombre identificado como Víctor Cortés, de 40 años, después de haber sido víctima de un ataque armado en el barrio San Martín, en Valledupar. Los hechos ocurrieron luego de una discusión que, de acuerdo con información suministrada por el hermano de la víctima a las autoridades, surgió por una deuda pendiente relacionada con la reparación de un vehículo tras un accidente de tránsito ocurrido el día anterior entre los mismos involucrados. Según el relato entregado a los investigadores, Cortés y el agresor protagonizaron un choque vehicular en el que solo se reportaron daños materiales, situación que desembocó en compromisos económicos que aparentemente la víctima no habría atendido dentro del plazo esperado por el otro conductor.

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La confrontación que desencadenó el ataque violento se desarrolló en la carrera 18D del barrio San Martín. El reclamo por la supuesta deuda subió rápidamente de tono hasta derivar en un momento crítico: el agresor desenfundó un arma de fuego y disparó a quemarropa, impactando a Cortés en el lado derecho del tórax. Los hechos conmocionaron a la comunidad, que fue testigo del episodio violento en plena vía pública.

Víctor Cortés fue trasladado de urgencia a la Clínica Pediátrica de Valledupar, donde ingresó a la 1:15 p. m. debido a la gravedad del impacto. El personal médico decidió intervenirlo quirúrgicamente de inmediato con la esperanza de salvarle la vida, ya que presenta una condición crítica como resultado de la herida de bala.

Las autoridades, específicamente agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) y la Policía Metropolitana de Valledupar, desplegaron operativos en la zona del ataque con el fin de esclarecer lo sucedido. Los agentes revisan registros de cámaras de seguridad de los alrededores, además de recopilar testimonios de testigos que presenciaron el hecho, con la intención de identificar al agresor, quien se dio a la fuga inmediatamente después de perpetrar el ataque y cuyo paradero aún permanece desconocido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué provocó la discusión que terminó en un ataque a tiros en Valledupar?

De acuerdo con relatos aportados a las autoridades por el hermano de la víctima, el desencadenante de la discusión fue una presunta deuda relacionada con la reparación de un vehículo, derivada de un choque entre los dos hombres ocurrido el día previo en el barrio San Martín de Valledupar. La víctima, identificada como Víctor Cortés, se habría comprometido a cubrir los costos de los arreglos, pero el otro conductor, ante la falta de cumplimiento, lo enfrentó de manera agresiva, llevando a la violenta reacción.

¿Cómo avanza la investigación sobre el atentado contra Víctor Cortés en Valledupar?

Tras el ataque, agentes de la Sijín y la Policía Metropolitana de Valledupar comenzaron las labores de investigación en el sector del atentado. Estas tareas incluyen la revisión de cámaras de seguridad del vecindario y la recolección de testimonios que permitan identificar al responsable, quien huyó del lugar de los hechos tras disparar contra Cortés.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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