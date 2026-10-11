Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La XVIII edición de la Valledupar Cup 2026 concluyó después de nueve intensos días de competencia, en los que ocho equipos se alzaron como campeones en categorías que abarcaron desde el año 2011 hasta el 2018. Este evento, que se desarrolló en múltiples escenarios deportivos de Valledupar, tuvo como uno de sus grandes protagonistas al club Atlético Panamá, que conquistó dos títulos en distintas categorías. Junto a este equipo, otros seis clubes celebraron victorias en las diferentes categorías, lo que dio cuenta de la diversidad y el nivel competitivo presente en el certamen.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, en la categoría 2011 el campeonato fue para Academia Valledupar. En la categoría 2012, el club Ciudad Sincelejo se llevó el título; en 2013 resultó vencedor Semillero Sucreño; Atlético Panamá se coronó en 2014, mientras que Tigers ganó en 2015, Red Bull en 2016, otra vez Atlético Panamá en 2017 y Real Sociedad de Sincelejo en 2018. Estos resultados reflejan el amplio espectro de participantes y la creciente competitividad del torneo año tras año.

El torneo fue impulsado por los clubes De Pies a Cabezas y Gaviotas, bajo la dirección de Rafael Torres y José del Rosario Araméndiz. Según sus organizadores, más de 3.500 niños se inscribieron en la competencia, lo que representa un récord de participación y muestra el atractivo que despierta el evento tanto a nivel local como en el interior del país. Torres destacó que el certamen continúa creciendo gracias al compromiso con los participantes y al cumplimiento de lo prometido en cada edición.

Además del componente deportivo, el desarrollo de la Valledupar Cup tiene un impacto significativo en la economía de la ciudad, impulsando sectores como la hotelería y los servicios, de acuerdo con lo expresado por Torres. Los partidos se disputaron en canchas emblemáticas de la ciudad, entre ellas Panamá, 12 de Octubre, La Bombonera, Divino Niño, el Complejo Guatapurí, Don Alberto, el Ateneo y la cancha de La Paz; en este último escenario, una categoría jugó en el estadio Édison Mejía, consolidando así la red de infraestructuras deportivas de la región.

Torres también hizo énfasis en la importancia del comportamiento en las tribunas, dirigiendo un llamado a los padres de familia para que eviten enfrentamientos con los árbitros y permitan que los niños sean los protagonistas. Reconoció que se deben adelantar acciones de sensibilización junto a las autoridades locales para prevenir incidentes futuros. Finalmente, defendió el rol del torneo como una vitrina crucial para el desarrollo futbolístico de niños y niñas en Cesar, abogando por la formación técnica y experiencial desde edades tempranas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los equipos campeones en cada categoría de la Valledupar Cup 2026?

Según los datos entregados por los organizadores, los equipos campeones de la XVIII Valledupar Cup 2026 fueron: Academia Valledupar en la categoría 2011, Ciudad Sincelejo en 2012, Semillero Sucreño en 2013, Atlético Panamá en 2014 y 2017, Tigers en 2015, Red Bull en 2016 y Real Sociedad de Sincelejo en 2018.

¿Por qué la Valledupar Cup es importante para el desarrollo del fútbol en el Cesar?

De acuerdo con el director Rafael Torres, la Valledupar Cup es clave porque brinda experiencia competitiva a los jóvenes futbolistas y permite que su talento sea observado por entrenadores y expertos. El torneo ayuda a desarrollar habilidades físicas, coordinativas y técnicas, y ha impulsado la formación y proyección de nuevos talentos en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z