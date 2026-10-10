Por: EL PILON SA

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Ante la previsión de intensas lluvias, tormentas eléctricas y posibles crecientes súbitas en este puente festivo, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres emitió una declaración de Alerta Amarilla preventiva en Valledupar. El objetivo principal de esta medida es anticiparse a emergencias ocasionadas por el clima, buscando proteger tanto a los habitantes como a los bienes e infraestructura de la ciudad. De acuerdo con los informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la determinación se fundamenta en el paso de la onda tropical número 55, directamente relacionada con la segunda temporada de lluvias del año en la región.

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La Alerta Amarilla instruye a las autoridades y a los organismos de socorro a mantener una vigilancia constante sobre los ríos Cesar, Guatapurí, Badillo, Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy. La razón detrás de la especial atención sobre estos afluentes es la alta probabilidad de aumentos repentinos en sus niveles, situación que podría desencadenar inundaciones o emergencias relacionadas con el desbordamiento de aguas. Según el consejo municipal, el monitoreo meteorológico es permanente, lo que permite detectar a tiempo posibles situaciones peligrosas y responder con celeridad ante cualquier eventualidad.

En este contexto, el secretario de Gobierno de Valledupar, Félix Valera Ibáñez, instó a la ciudadanía a tomar precauciones específicas durante el puente festivo. El funcionario recomendó asegurar los techos de las viviendas, limpiar los canales de desagüe y evitar lanzar desechos en las calles para reducir riesgos de inundación. Asimismo, resaltó la importancia de estar informados a través de los medios oficiales y no exponerse innecesariamente en áreas cercanas a los ríos, especialmente cuando se produzcan lluvias o se reporten crecidas.

Las autoridades insisten en que no es seguro realizar paseos ni actividades acuáticas en los ríos durante periodos de lluvia o aumentos de sus caudales, ya que las crecientes súbitas pueden surgir sin advertencia y representan un serio peligro incluso si en el lugar específico no se observa precipitación. Ante cualquier emergencia, la comunidad dispone de varias líneas de atención: Policía (123), Bomberos (119), Defensa Civil (144), Cruz Roja (132), Estado de las vías (767), Gases del Caribe (164) y Energía Atenea (115). La Alcaldía de Valledupar recordó la importancia de acatar todas las recomendaciones oficiales mientras continúen los riesgos derivados de las lluvias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró la Alerta Amarilla en Valledupar por lluvias intensas?

La Alerta Amarilla en Valledupar se declaró como medida preventiva debido a los pronósticos de fuertes lluvias, tormentas eléctricas y posibles crecientes súbitas. De acuerdo con reportes del Ideam, el tránsito de la onda tropical número 55 afecta la segunda temporada de lluvias y aumenta el riesgo de emergencias, en especial en áreas cercanas a los ríos.

¿Qué recomendaciones hacen las autoridades en Valledupar durante la Alerta Amarilla por lluvias?

Las autoridades recomiendan asegurar los techos, limpiar canales de desagüe, no depositar basura en las calles y evitar exponerse en zonas próximas a los ríos durante lluvias. Además, insisten en informarse solo por canales oficiales y abstenerse de paseos y baños en los ríos cuando se evidencien precipitaciones o aumentos en el nivel del agua, para prevenir accidentes por crecientes súbitas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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