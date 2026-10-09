Por: EL PILON SA

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Valledupar se prepara para vivir un evento deportivo y social sin precedentes: el ‘Partido de la Esperanza’. Esta iniciativa reunirá a reconocidos exfutbolistas colombianos, liderados por Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, frente a un equipo conformado por sacerdotes de la Diócesis de Valledupar. La cita está pactada para el sábado 31 de octubre, a las 5 p. m., en el estadio Armando Maestre Pavajeau, con el objetivo central de recaudar fondos destinados a combatir la desnutrición infantil y fortalecer los programas del Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar, bajo el acompañamiento de la Pastoral Social.

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En palabras del padre Luis Carlos Bermúdez, representante del equipo de sacerdotes, el evento busca respaldar el desarrollo y crecimiento de niños y niñas de la ciudad, brindando herramientas fundamentales para que puedan desenvolverse en sus actividades diarias. El propósito inmediato es ampliar la cobertura de alimentación para menores en condición vulnerable.

De acuerdo con Alfonso Calderón, subdirector del Banco de Alimentos, la entidad ha trabajado desde 2020 en la atención alimentaria de familias vulnerables. Actualmente, 132 niños reciben desayunos y almuerzos entre semana en los comedores comunitarios de Villa Rosario, Las Guasimales y El Páramo. Los fondos recaudados gracias al partido permitirán la construcción de un cuarto comedor en el sector Las Casitas, un proyecto que se planea desarrollar desde cero junto a la parroquia local. Según Calderón, este nuevo comedor ampliaría de forma relevante la capacidad para atender a menores con necesidades alimentarias en Valledupar.

Parte de los recursos también apoyará a los afectados por el terremoto en las zonas de Istmina y Quibdó, en el Chocó, a través de las respectivas diócesis.

Entre las figuras del balompié nacional que animarán la jornada se cuentan Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Víctor Danilo Pacheco, Bonner Mosquera, Luis Narváez, Williams Fiorillo, Emerson ‘El Piojo’ Acuña, Eduardo Vilarete, José ‘Ringo’ Amaya y Léiner Rolong, además del propio ‘Pibe’, quien, según Calderón, aceptó la invitación a través de empresas amigas del Banco de Alimentos y sumó a otros exjugadores emblemáticos.

El evento invita a las familias vallenatas a sumarse desde las 3 p. m., momento en que se abrirán las puertas del estadio. El público podrá presenciar el calentamiento, solicitar fotografías y autógrafos de sus ídolos antes del inicio del partido. Las entradas tienen un valor de $60.000 para la tribuna Occidental y $40.000 para la Oriental, disponibles en la plataforma MyTicket y a través del contacto 322 730 71 99. Por normativas del escenario, solo podrán ingresar niños mayores de cinco años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el ‘Partido de la Esperanza’ a combatir la desnutrición infantil en Valledupar?

El evento tiene como propósito principal recaudar fondos para fortalecer los comedores comunitarios gestionados por el Banco de Alimentos de la Diócesis de Valledupar. Actualmente benefician a 132 niños, y se proyecta la construcción de un cuarto comedor en Las Casitas, ampliando la atención a menores en situación de vulnerabilidad alimentaria.

¿Quiénes serán los futbolistas y sacerdotes que participarán en el ‘Partido de la Esperanza’ en Valledupar?

El partido contará con figuras históricas como Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Macnelly Torres, Giovanni Hernández, Víctor Danilo Pacheco, Bonner Mosquera y otros exfutbolistas, quienes se enfrentarán a un equipo de sacerdotes de la Diócesis de Valledupar. Ambos grupos han preparado el encuentro para unir deporte y solidaridad en beneficio de la niñez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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