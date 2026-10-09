Por: EL PILON SA

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Los competidores inscritos en la Media Maratón del Vallenato 2026 tendrán la posibilidad de reclamar los kits de participación el viernes 9 y el sábado 10 de octubre en el centro comercial Mayales Plaza, ubicado en Valledupar. De acuerdo con la organización, la entrega se realizará en el segundo nivel, específicamente en la zona de Easy y al lado de Dollarcity, lo que facilitará el acceso a quienes asistirán durante las jornadas estipuladas para este proceso.

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La organización recomendó a los atletas que lleguen con la documentación necesaria para acelerar la entrega y evitar retrasos. Para aquellos que deban retirar el kit en representación de otro participante, se exige presentar una carta de autorización, indicando la distancia en la que está inscrito el corredor. Además, se deben entregar fotocopias de la cédula de ciudadanía tanto del participante como de la persona autorizada, lo que refuerza las medidas de seguridad y control durante la actividad, según detallaron los responsables del evento.

Uno de los requisitos impuestos por la organización señala que cada persona únicamente podrá retirar dos kits por turno, una estrategia orientada a mantener el orden y agilizar la atención de las personas inscritas. La competencia se desarrollará el domingo 11 de octubre, contemplando recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros para distintos niveles de participantes, de acuerdo con la información proporcionada por la organización de la Media Maratón del Vallenato 2026.

Respecto a la seguridad y protección de los corredores, se informó sobre el posible accionar de personas que intentan estafar a través del cobro por fotografías oficiales del evento. La organización advirtió que no se debe pagar por acceder a las imágenes, ya que estas podrán ser consultadas y descargadas de manera gratuita. Para facilitar el proceso, se empleará una herramienta de reconocimiento facial en la galería oficial. Tanto el enlace como las instrucciones estarán disponibles en las redes sociales y en la página web del evento, de modo que los participantes solo deben recurrir a canales oficiales.

La Media Maratón del Vallenato estima la participación de más de 2.500 atletas provenientes de diferentes regiones, lo que convierte la jornada en uno de los eventos deportivos más relevantes para Valledupar. Como medida adicional, se implementarán cierres viales y protocolos de seguridad en distintos puntos de la ciudad, buscando garantizar el bienestar de todos los involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo reclamar el kit de la Media Maratón del Vallenato 2026 en Valledupar?

Para reclamar el kit de la Media Maratón del Vallenato 2026, los inscritos deben acudir el viernes 9 o sábado 10 de octubre al centro comercial Mayales Plaza, segundo nivel, zona de Easy, al lado de Dollarcity. Se requiere documento de identidad y, si es para otra persona, carta de autorización junto a fotocopias de las cédulas del participante y del autorizado. Solo se podrán retirar dos kits por turno, según la organización.

¿Qué deben saber los corredores sobre las fotografías oficiales de la Media Maratón del Vallenato?

Los organizadores advirtieron que se han reportado intentos de estafa relacionados con el cobro por las fotografías oficiales. Aclararon que los participantes podrán consultar y descargar sus imágenes de forma gratuita a través de una galería que contará con búsqueda por reconocimiento facial. El enlace y las instrucciones estarán disponibles solo en los canales oficiales del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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