Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los transportadores de servicio público de Ibagué comunicaron que llevarán a cabo un paro el 27 de octubre de 2026, como respuesta a una serie de inconformidades que han venido señalando. En un comunicado público, los representantes del sector han expuesto cinco exigencias principales que, según ellos, buscan mejorar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales de quienes forman parte del sistema de transporte público en esta ciudad.

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De acuerdo con lo informado en El Nuevo Día, los convocantes expresan una profunda preocupación por el estado actual de la movilidad en Ibagué, que califican como "precarias". Consideran que las condiciones en las vías y la gestión del tráfico dificultan la prestación eficaz del servicio, afectando no solo a los transportadores, sino también a los usuarios diarios.

La seguridad es otro de los elementos clave en las demandas de los transportadores. El gremio, en su llamado a movilización, pide que se implementen medidas efectivas que reduzcan la exposición a riesgos y amenazas durante la operación diaria de las busetas, resguardando así tanto a conductores como a pasajeros.

Uno de los aspectos centrales en el pliego de peticiones es encontrar una solución definitiva al pago de las busetas de servicio público urbano. Si bien en el comunicado no se explicita la naturaleza de los cambios solicitados, el sector ha manifestado en repetidas ocasiones que existen acuerdos y obligaciones pendientes que afectan su estabilidad económica.

Asimismo, el comunicado incluye un reclamo por la pérdida de la utilidad pública en la inversión de recursos públicos. Los voceros insisten en que los dineros del Estado deben usarse para financiar proyectos que realmente beneficien al conjunto de la ciudadanía, en lugar de favorecer intereses particulares o privados.

Finalmente, el sector exige acciones más contundentes frente a la ilegalidad en el transporte público. Este problema, de acuerdo con los transportadores, genera descontento y representa una competencia desleal que afecta la calidad y la viabilidad del servicio regulado.

Bajo el lema "Unidos por el transporte digno, seguro y para el pueblo", los transportadores han invitado a la comunidad a respaldar el paro. Sin embargo, hasta el momento no se han detallado las modalidades de la protesta, ni se conoce con precisión qué rutas o servicios podrían dejar de funcionar durante la jornada del 27 de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales exigencias de los transportadores de Ibagué para el paro?

Según el comunicado reportado por El Nuevo Día, los cinco puntos centrales son: mejorar la movilidad, implementar medidas de seguridad, resolver el pago pendiente a propietarios de busetas, asegurar que la inversión pública beneficie a la comunidad y combatir la ilegalidad en el transporte público urbano.

¿Qué significa la pérdida de utilidad pública en la inversión de recursos públicos según los transportadores?

En el contexto del comunicado de los transportadores de Ibagué, la 'pérdida de utilidad pública' implica que los recursos estatales serían aplicados a proyectos o decisiones que no favorecen a la mayoría de la población sino a intereses particulares, lo que genera inconformidad e impulsa las protestas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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