Por: El Espectador

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El alcalde de Yondó, Antioquia, Yerson Ariza Rivera, denunció recientemente mediante redes sociales que él y su familia están siendo víctimas de amenazas de muerte. Según el mandatario, la intimidación proviene de un familiar de Félix Estrada, líder social y empresario de la región, quien fue asesinado el pasado 3 de octubre. Ariza Rivera afirmó: "Que donde me encuentre me va a asesinar y que, si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia", exponiendo así la gravedad y el alcance de la amenaza.

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La situación estaría conectada con señalamientos que circulan en el municipio tras el homicidio de Félix Estrada, ya que algunas personas habrían señalado al alcalde como posible involucrado en el crimen. Frente a estas acusaciones, el funcionario fue enfático en despejar cualquier duda al comentar que está completamente a disposición de la justicia y la Fiscalía, reiterando su interés en que el caso se esclarezca de la manera más rápida posible. Así lo manifestó en un video público, buscando transparencia y colaboración en la investigación.

Ante el temor latente por la seguridad de su entorno cercano, Ariza Rivera aseguró que ya ha presentado una denuncia penal en contra del joven que, según él, está detrás de las amenazas. El clima de temor es palpable en su círculo familiar, como él mismo relató: “Hoy mis hijos están atemorizados, hoy mi esposa está atemorizada, hoy mis padres están atemorizados, porque lo que se escucha en cada esquina del municipio de Yondó es que este muchacho me va a hacer daño”. El alcalde también advirtió que, en caso de que algo le suceda a él o a sus familiares, responsabiliza de manera directa al individuo señalado.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado enfático a las autoridades competentes, pidiendo que se refuercen las medidas de protección para él y sus seres queridos. Este episodio ocurre en medio de la investigación por el homicidio de Félix Estrada, quien fue herido con arma de fuego en un establecimiento de Yondó y cuya muerte está siendo indagada por la Policía. Ariza Rivera concluyó expresando solidaridad con la familia de Estrada, haciendo énfasis en el dolor y la preocupación compartidos en la comunidad, según recogió El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está siendo amenazado el alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera?

El alcalde de Yondó, Yerson Ariza Rivera, está siendo amenazado debido a que ha sido señalado, tras el asesinato del líder social Félix Estrada, como presunto responsable del crimen. Las amenazas, según el propio alcalde, provienen de un familiar de la víctima y se han intensificado desde que surgieron los señalamientos en su contra, lo que ha llevado al mandatario a acudir a las autoridades y solicitar protección, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

¿Qué está haciendo la familia del alcalde de Yondó frente a las amenazas recibidas?

Frente a las amenazas de muerte recibidas, el alcalde Yerson Ariza Rivera ha denunciado públicamente el temor que afrontan tanto él como su familia. Ha interpuesto una denuncia penal contra el presunto responsable y ha manifestado que sus hijos, esposa y padres viven en un ambiente de miedo generalizado debido a la situación, a la espera de las acciones que puedan tomar las autoridades para garantizar su seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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