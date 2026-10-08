Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El nombramiento del coronel Jeison Giraldo Pineda como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué marca el inicio de una etapa orientada a hacer frente a las principales preocupaciones de seguridad que afectan a los habitantes de la capital del Tolima. De acuerdo con sus primeras declaraciones, el oficial destacó que sus prioridades estarán enfocadas en incrementar la presencia policial, fortalecer los patrullajes en las distintas zonas de la ciudad y mejorar la capacidad de reacción de la institución ante los delitos.

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Para Giraldo Pineda, el trabajo será articulado no solo dentro de la institución, sino también en conjunto con las autoridades locales y las comunidades. Según sus palabras, es fundamental reforzar los controles, mantener un trabajo preventivo constante y, sobre todo, estar en contacto directo con los ciudadanos. "Vamos a fortalecer los controles, los patrullajes y el trabajo preventivo, pero también vamos a estar muy cerca de las comunidades", expresó el comandante, subrayando la importancia de escuchar a los habitantes para identificar y atender las situaciones de inseguridad propias de cada sector.

El oficial asume su cargo reconociendo el gran reto de identificar los focos de inseguridad y definir cuáles serán las líneas de acción más efectivas para contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad de la ciudad. "Asumo este nuevo reto con mucha responsabilidad y compromiso. Llegamos a Ibagué para trabajar por sus ciudadanos, escuchar a las comunidades y fortalecer las capacidades operativas de nuestra Policía", afirmó Giraldo Pineda, de acuerdo con la información proporcionada.

La llegada del nuevo comandante ha contado con el respaldo de la alcaldesa Johana Aranda, quien reiteró el compromiso de la administración municipal para trabajar de manera coordinada con la Policía. La mandataria destacó la necesidad de que las autoridades sean cercanas y estén presentes en los barrios y comunas donde los ciudadanos más requieren atención. "Esta es una ciudad que necesita autoridades presentes, cercanas y comprometidas con la seguridad de nuestra gente", aseguró Aranda.

De acuerdo con estos anuncios, la gestión de Giraldo Pineda tendrá como desafíos fortalecer la prevención, mejorar los operativos de control y amplificar el trabajo mancomunado con la ciudadanía. El éxito de estas medidas dependerá del contacto efectivo con la comunidad y la implementación concreta de nuevas estrategias policiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es el coronel Jeison Giraldo Pineda, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué?

El coronel Jeison Giraldo Pineda es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, quien asumió la responsabilidad de liderar las acciones de seguridad en la ciudad. Según sus declaraciones iniciales, enfocará su gestión en fortalecer la presencia policial, los patrullajes y el trabajo directo con las comunidades, en coordinación con las autoridades locales.

¿Cuáles son las prioridades de seguridad para Ibagué anunciadas por el nuevo comandante de la Policía Metropolitana?

Las principales prioridades de seguridad anunciadas por el coronel Jeison Giraldo Pineda incluyen el fortalecimiento de los patrullajes, el aumento de los controles en diferentes sectores y la mejora en la capacidad de respuesta ante delitos. Además, subrayó la importancia de escuchar a las comunidades y coordinar acciones tanto preventivas como operativas junto con la Alcaldía de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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