Por: Portal Bogotá

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Bogotá es el escenario escogido para la realización de un espacio de reconocimiento dedicado a los talentos paradeportivos, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En este evento, que se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre de 2026, la capital colombiana recibirá a 48 para atletas y 14 entrenadores provenientes de 14 escuelas distribuidas en 10 departamentos del país, quienes forman parte de la Escuela de Talentos del Ministerio de Deporte (Mindeporte), según informó la propia entidad.

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El encuentro ha sido concebido, de acuerdo con Mindeporte, como una oportunidad estratégica para promover el fortalecimiento técnico y metodológico entre los jóvenes talentos con mayor proyección dentro del mencionado programa. La cita reúne a niños, niñas y adolescentes cuyos perfiles sobresalen en disciplinas paradeportivas como para atletismo, para bádminton, para tiro con arco y para natación. Además, el evento contempla un riguroso seguimiento a los procesos de entrenamiento, evaluaciones técnicas y funcionales, así como controles deportivos y diversas actividades orientadas al desarrollo integral de las capacidades físicas y técnicas de estos deportistas.

La concentración, según el Ministerio, se organiza de la siguiente manera: en el caso del para atletismo pista, participarán 22 para deportistas entre los 12 y 18 años de edad procedentes de escuelas ubicadas en municipios como Barrancabermeja, Barranquilla, Granada, Planeta Rica, Puerto Tejada, Quibdó y Santa Rosa del Sur, junto a siete entrenadores y dos acompañantes. Para la disciplina de natación, la actividad se llevará a cabo en el Centro Felicidad de la localidad de San Cristóbal, con la asistencia de 15 para atletas (entre los 10 y 10 años), pertenecientes a las escuelas de Barranquilla, Piedecuesta y Villavicencio, junto a tres entrenadores.

En cuanto al para bádminton, el evento suma diez participantes, entre los que se encuentran siete deportistas de 13 a 18 años y tres entrenadores de las escuelas de Bogotá, Montería y Tabio; esta actividad se realizará en uno de los coliseos del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Finalmente, para el para tiro con arco, la cita será en el mismo centro, con cuatro para atletas de entre 12 y 19 años, un entrenador y dos acompañantes, provenientes de la escuela de Valledupar.

En conjunto, serán 74 personas, incluidas las ocho del cuerpo técnico y staff, quienes se reunirán en el Distrito Capital para evaluar y fortalecer el potencial de quienes podrían convertirse en los próximos campeones nacionales y mundiales del paradeporte colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos paradeportistas y entrenadores estarán en el encuentro de talentos en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Deporte, el evento contará con la presencia de 48 para atletas y 14 entrenadores, quienes participarán en representación de diferentes escuelas y departamentos de Colombia.

¿Cuáles son las disciplinas paradeportivas incluidas en el evento del Ministerio de Deporte?

Según Mindeporte, las disciplinas encargadas de reunir a los participantes son para atletismo, para natación, para bádminton y para tiro con arco, permitiendo así el desarrollo de habilidades y el seguimiento al entrenamiento de jóvenes talentos en estas especialidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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